Xiaomi Civi 2: ufficiale anche in edizione Hello Kitty il selfiephone definitivo

Ascolta questo articolo

Se ne parlava da diverse settimane e, alla fine, è stato effettivamente presentato da Xiaomi in Cina la seconda edizione del selfie phone giovanile Civi, ora notevolmente migliorato in veste di Xiaomi Civi 2, con anche un’edizione speciale dedicata a Hello Kitty.

Il nuovo Xiaomi Civi 2 (159,2×72,7×7,23 mm per 171,8 grammi) ha uno chassis previsto in 4 colorazioni, tra cui nero, blu, rosa, e bianco: quest’ultima, con una texture ondulata, è la stessa nuance che si ritrova nella versione, in edizione limitata, Hello Kitty, con motivi personalizzati e la cui confezione comprende vari accessori, tra cui il personaggio in questione, una custodia e un power bank da 5.000 mAh. Partendo dallo stile, lo Xiaomi Civi 2 ha un frontale protetto dal vetro Gorilla Glass 5 leggermente curvo ai bordi (Dual Edge), con un foro a pillola in stile Dynamic Island, atto a contenere la doppia selfiecamera.

Quest’ultima, beneficiata da un Flash frontale (4 LED, dual tone, nascosto nella cornice sopra il display) per ottenere i coloro più realistici in qualsiasi ambiente, anche al chiuso, prevede due sensori da 32 megapixel, tra cui un normale Samsung S5K3D2 con messa a fuoco automatica e un ultragrandangolo (100°) Samsung S5K3D2SM03 per i selfie di gruppo: l’app fotografica, coadiuvata dall’AI, mette a disposizione anche l’abbellimento 3D, e la sfocatura durante i video.

In tema di display, lo Xiaomi Civi 2 si avvale di un AMOLED da 6.55 pollici, risoluto in FullHD+, con profondità colore a 10-bit, 100% sul color gamut DCI-P3, 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, supporto all’HDR (HDR10+, Dolby Vision, HDR10), 800 nits di picco, dimming PWM ad alta frequenza a 1920 Hz, e scanner d’impronte integrato.

Il retro, in stile Xiaomi 12, propone un bumper rettangolare, con un grande oblò che comprende due dei tre sensori fotografici previsti, sostanziati rispettivamente in un sensore principale (Sony IMX766) da 50 megapixel (f/1.8) stabilizzato otticamente, da un ultragrandangolo (Sony IMX376K, 115 gradi) da 20 megapixel e da un macro (GalaxyCore GC02M1) da 2 megapixel (f/2.4). Lato audio, vi sono due speaker stereo, col Dolby Atmos: il coinvolgimento sensoriale beneficia poi anche del motorino vibrazionale.

Il processore octacore Snapdragon 7 Gen 1, tenuto a bada da un sistema di raffreddamento a liquido (vapor chamber da 2387 mm²) realizzato in acciaio inossidabile oltre che da una piastra (6200 mm²) di grafite, coopera con 3 combinazioni di RAM LPDDR4x e storage UFS 2.2, da 8+128 GB, 8+256 GB e 12+256 GB, prezzate rispettivamente a 2.399 yuan, (circa 348 euro), 2.499 yuan (circa 363 euro), e 2.799 yuan (406 euro circa al cambio).

Provvisto anche di un emettitore di infrarossi (ma non pure di un mini-jack da 3.5 mm e di uno slot per le schedine di memoria microSD), il selfiephone definitivo Xiaomi Civi 2 prevede le connettività dual-SIM con anche il 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, microUSB Type-C ed NFC (per i pagamenti contactless): la batteria, da 4.500 mAh, trae una rapida ricarica a 67W, mentre il sistema operativo sotto la MIUI 13, è ancora Android 12.