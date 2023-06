Xiaomi 13 Ultra arriva in Italia: il camera phone con Leica che sfida l’iPhone 13 Pro

Xiaomi ha lanciato in Italia il suo smartphone più avanzato e ambizioso: lo Xiaomi 13 Ultra. Si tratta di un vero e proprio camera phone, che punta a competere con i migliori modelli sul mercato, come l’iPhone 13 Pro, il Samsung Galaxy S22 Ultra e il Huawei P50 Pro.

Lo Xiaomi 13 Ultra è stato presentato in Cina ad Aprile 2023 e ora arriva anche nel nostro paese, in quantità limitate e in una sola configurazione di memoria: 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Il prezzo è di 1.499,99 euro, lo stesso dell’iPhone 13 Pro da 512 GB, ma per il lancio sono previste alcune offerte dedicate: acquistando lo smartphone sullo shop online mi.com o presso i negozi Xiaomi Store sparsi per l’Italia, si riceverà in regalo un tablet Redmi Pad da 4/128 GB.

Il punto di forza dello Xiaomi 13 Ultra è senza dubbio il suo comparto fotografico, frutto della collaborazione con Leica, il famoso marchio tedesco di fotocamere professionali. Lo smartphone offre quattro fotocamere posteriori, tutte da 50 megapixel e con sensori Sony IMX858 o IMX989. La fotocamera principale ha un sensore da 1 pollice, una lunghezza focale equivalente a 23 mm, un’apertura variabile da f/1.9 a f/4.0 e uno stabilizzatore ottico HyperOIS. La fotocamera ultra grandangolare ha una lunghezza focale equivalente a 12 mm, un angolo di visione di 122 gradi, una funzione macro da 5 cm e un’apertura f/1.8. La fotocamera tele ha una lunghezza focale equivalente a 75 mm, un’apertura f/1.8 e uno stabilizzatore ottico.

Infine, la fotocamera periscopica ha una lunghezza focale equivalente a 120 mm, un’apertura f/3.0, uno zoom ottico 5x e uno stabilizzatore ottico2.Le fotocamere dello Xiaomi 13 Ultra sono in grado di registrare video in formato RAW da 50 megapixel, video in HDR10+ e Dolby Vision e video in risoluzione 8K a 24 fps su tutte le lenti.

Inoltre, lo smartphone offre diversi stili fotografici personalizzati basati sui toni Leica originali, come Leica Natural, Leica Vivid, Leica BW Natural, Leica BW High Contrast, Leica Seppia e Leica Blu2. Lo smartphone dispone anche di una fotocamera frontale da 32 MP con funzione Dynamic Framing per i selfie1.

Oltre alla fotografia, lo Xiaomi 13 Ultra si distingue anche per il suo display AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+, Dolby Vision e luminosità picco di 2.600 nit. Il display supporta anche il refresh rate adattivo fino a 120 Hz (AdaptiveSync Pro), il campionamento del tocco fino a 240 Hz, la modalità Sunlight per migliorare la visibilità all’aperto, la modalità lettura adattiva per ridurre lo sforzo visivo e il sensore di misurazione del battito cardiaco integrato nel display.

Sotto la scocca, lo Xiaomi 13 Ultra monta il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il primo chip a 4 nanometri per smartphone, che promette prestazioni elevate e consumi ridotti. Il processore è affiancato da una RAM LPDDR5x da 12 GB e da una memoria interna UFS 4.0 da 512 GB. Lo smartphone è dotato anche di un sistema di raffreddamento toroidale di livello aerospaziale, chiamato Loop LiquidCool, che garantisce una conducibilità termica tre volte superiore a quella delle camere di vapore tradizionali e una capacità di dissipazione del calore superiore a 10 W/m2.

Lo Xiaomi 13 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W e alla ricarica wireless a 50 W. Lo smartphone supporta anche la ricarica inversa per alimentare altri dispositivi compatibili. Lo smartphone è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e offre una connettività completa, con supporto al 5G, al Wi-Fi 6E, al Bluetooth 5.2, al NFC e all’uscita video DisplayPort fino a 4K a 60 Hz tramite USB Type-C.