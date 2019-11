Wind batte tutti sul tempo: ecco la prima offerta in Italia dedicata alle eSIM

Qualche giorno fa avevamo trattato l’argomento delle eSIM e del fatto che stia per iniziare la loro diffusione anche sul suolo italiano. Ricordiamo, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, che le eSIM rappresentano la naturale evoluzione delle classiche SIM che tutti noi conosciamo. Si tratta di un sistema composto sia da una parte hardware (un chip dedicato) che da una parte software (dedita all’autenticazione) e sono entrambi degli elementi posti direttamente all’interno del dispositivo.

Mediante la eSIM non è più necessario utilizzare le classiche schedine a cui siamo stati sempre abituati. Sarà sufficiente seguire correttamente le istruzioni dell’operatore per configurare al meglio il proprio dispositivo. Sempre qualche giorno fa si è parlato del supporto alle eSIM in fase di introduzione da parte di TIM, ma pare che Wind abbia battuto tutti sul tempo.

Wind annuncia la ‘All Digital 50 Test Edition’, ma è un’offerta a posti limitati

Come avrete intuito dal sottotitolo, la promozione proposta da Wind si chiama ‘All Digital 50 Test Edition’ e propone, con cadenza mensile, le seguenti soglie di traffico:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di quelle per cui è previsto un pagamento aggiuntivo).

verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di quelle per cui è previsto un pagamento aggiuntivo). 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (ed europeo, seguendo le politiche di uso lecito e corretto).

Nel momento in cui deciderete di attivare tale piano, accetterete di voler sostenere un canone mensile pari a 4,99 euro. Quest’offerta però, come abbiamo anticipato, non è come le altre. Essa è a posti limitati (500 posti disponibili) ed è pensata per testare l’uso delle eSIM (non riceverete, infatti, alcuna SIM a casa). Di conseguenza non è neppure detto che riuscirete ad attivarla con successo.

L’offerta di Wind non è a tempo indeterminato

Poniamo anche l’attenzione su un altro dettaglio che non è assolutamente scontato. Dato che si tratta di un’offerta ‘test’, non è previsto un contratto a tempo indeterminato ma lo stesso potrà durare per un massimo di 12 mesi. Terminato questo periodo di tempo, l’offerta sarà automaticamente disattivata senza alcuna proroga.

Ricordiamo che per usufruire di tale promozione dovete possedere un dispositivo compatibile con la tecnologia eSIM. Alcuni di questi sono tutte le line-up di iPhone a partire dalla XR e XS in avanti e il Samsung Galaxy Watch (ma ci sono molti altri esempi, basta fare una semplice ricerca per rendervi conto se il vostro dispositivo sia o meno compatibile).