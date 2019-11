Le eSIM (finalmente) arrivano anche in Italia, complice il lancio del Motorola Razr 2019

Fin da quando abbiamo memoria, per far funzionare correttamente un telefono cellulare è sempre stato necessario l’uso di una SIM. Tecnicamente parlando, si tratta di una vero e proprio documento in grado di identificare un utente all’interno di una rete di telecomunicazioni (un numero telefonico, non a caso, è associato ad una sola SIM). Utilizzare una SIM, però, introduce alcuni svantaggi: si tratta di un dispositivo fisico, di ridotte dimensioni ed è estremamente fragile (è facile, quindi, perderla oppure romperla).

Per risolvere tutti questi problemi, è stata inventata la eSIM. Si tratta di un elemento già ampiamente utilizzato negli Stati Uniti ma, almeno in Italia, non è mai stato possibile utilizzarla. La situazione però, proprio in questi ultimi tempi, pare che stia per cambiare.

Le eSIM arrivano in Italia grazie al Motorola Razr

Secondo quanto emerso nel corso delle ultime ore, pare che finalmente le eSIM potranno diventare molto comuni anche in Italia. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, una eSIM non è un dispositivo esterno allo smartphone ma un sistema che si compone di due parti: una hardware ed una software. La parte hardware consiste in un chip specifico montato all’interno dello smartphone (per questo non tutti i dispositivi sono compatibili).

La parte software, invece, si occupa dell’autenticazione, garantendo la fruizione dei servizi offerti dall’operatore telefonico. Il supporto a questo particolare tipo di SIM, che potremmo definire ‘virtuali’, potrebbe essere annunicato da TIM entro la prossima settimana. Lo stesso dovrebbe fare Vodafone, in un tempo non troppo futuro. Tra le ragioni che stanno spingendo per l’introduzione della eSIM c’è anche il lancio del Motorola Razr 2019, uno dei primi smartphone a non disporre di uno slot per le classiche SIM avendo il solo supporto alle eSIM.

Quali sono i dispositivi compatibili con eSIM?

Sebbene non sia noto, alcuni tra gli ultimi smartphone disponibili in commercio sono già compatibili con eSIM. Tra questi citiamo i Google Pixel, le ultime versioni di iPad, tutti gli iPhone a partire dal XR in poi e, ovviamente, il Motorola Razr 2019. Figura anche il Samsung Galaxy Watch come dispositivo compatibile.

Ovviamente nei prossimi mesi la platea dei dispositivi compatibili sarà destinata ad espandersi. Vedremo, in futuro, come si muoverà la questione eSIM.