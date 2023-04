Wiko Hi Changxiang 60 5G: ufficiale il nuovo medio-gamma in stile Huawei

Wiko, brand transalpino del gruppo cinese TINNO, ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media, il Wiko Hi Changxiang 60 5G che, nel design e nelle specifiche, ricorda non poco l’Huawei Enjoy 60.

Il nuovo Wiko Hi Changxiang 60 5G pesa 199 grammi e misura perimetricamente 168,3×77,6×8,9 mm. Lungo i lati ha sia lo scanner per le impronte digitali che l’emettitore di infrarossi: una lieta sorpresa è la presenza del mini-jack da 3.5 mm per l’uso di cuffie e auricolari cablati vecchio stile. Tenendo in mano il device, la prima cosa che si incontra è uno schermo con notch a goccia d’acqua, waterdrop: si tratta di un pannello LCD da 6,75 pollici, con risoluzione a 1600 × 720 pixel e un refresh rate base, da 60 Hz.

Per le videochiamate e i selfie opera una fotocamera anteriore da 8 megapixel mentre, sul retro, un sistema a doppio anello, ospita una doppia fotocamera, con un sensore principale da 48 megapixel e uno secondario da 2 megapixel per il calcolo della profondità necessaria all’effetto Bokeh.

La sezione interna per le elaborazioni mette ai timoni di comando il chipset octacore (2,2 GHz) MediaTek Dimensity 6020 con una GPU Arm Mali-G57 MC2: combinando la RAM (LPDDR4X) e lo storage (espandibile di max 256 GB via microSD) si ottengono le combinazioni da 8 + 128 GB, con prezzo di 1.399 yuan (circa 185 euro), e da 8 + 256 GB, con prezzo di 1.599 yuan (circa 211 euro).

La batteria, da 6.000 mAh, si avvale della carica rapida a 22,5W via microUSB Type-C. Tra le connettività vi è il 5G, l’NFC e, visto il SoC, il Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.1. Per il sistema operativo alcune fonti riportano Android 11, mentre altre propendono per HarmonyOS con l’avallo degli Huawei Mobile Services. Questo telefono, nelle colorazioni Magic Night Black, Morning Sun Gold e Ice Crystal Blue, viene distribuito dall’operatore Tianyi, già noto per un proprio smartphone iper sicuro lanciato la scorsa estate.