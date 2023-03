Huawei presenta anche lo smartphone economico Enjoy 60

All’evento in cui ha presentato gli smartphone P60 e Mate X3, Huawei ha mostrato anche, senza troppo clamore, uno smartphone “economico” (1299 yuan, circa 170 euro) della serie Enjoy che ha nelle memorie, nell’autonomia, e nell’intelligenza artificiale i suoi punti di forza.

Destinato ad arrivare sul mercato globale forse come nova Y71, l’Enjoy 60, questo il nome del dispositivo, prevede le colorazioni oro alba, blu ghiaccio, e nero notte magica, ha un design posteriore con una ellisse al cui interno vi sono due spioncini cerchiati metallicamente. Il corpo ha curvatura e un materiale smerigliato, per una presa più confortevole. Frontalmente, c’è un notch a goccia, per la selfiecamera, da8 megapixel (abbellimento smart della pelle e modalità Ritratto) mentre il resto dello spazio spetta a un display LCD TFT da 6,75 pollici, con risoluzione HD+, 84,1% di screen-to-body, 20:9 di aspect ratio e 260 PPI. Ttale pannello, attenzionata la luminosità ambientale, regola dinamicamente la luminosità dello schermo, ed è presente anche una modalità lettura ebook.

Dietro, vi è un sensore ausiliario da 2 megapixel, per la profondità, addestrato con algoritmi AI che supportano 22 tipi di categorizzazione delle scene e 8 tipi di identificazione del contenuto, ottimizzando l’immagine a livello di pixel e un sensore principale da 48 megapixel (grande 1/2 pollici). La sezione audio fa affidamento su speaker con l’ottimizzazione HUAWEI SuperSound, in modo da raggiungere gli 87 decibel di potenza, in favore anche di persone lontane o anziani. Con le cuffie il sistema simula un assetto a 9.1 canali, molto immersivo.

Per il chipset, Huawei non si è sbottonata, sebbene si pensa che sia stato adottato una versione del SoC visto sull’Honor 8X, ovvero il Kirin 710A a 14 nanometri: c’è comunque ampio impiego dell’intelligenza artificiale, come visto in modo particolare per le foto, con la sintesi multi-frame, e la motion capture AI. Tra le specifiche mnemoniche comunicate, spicca lo storage, da 128 o 256 GB.

La batteria, che da anche da power bank via carica inversa, è da ben 6.000 mAh di capienza e si carica rapidamente a 22,5W durando una giornata intera con uso completo e sino a 3 giorni solo con telefonate e messaggistica sui social. Protetto da uno scanner per le impronte digitali di lato, lo Huawei Enjoy 60 annovera le connettività 4G, Dual SIM, GPS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS), microUSB Type-C, Wi-Fi n e Bluetooth 5.1 LE (A2DP). Per il sistema operativo, la scelta è ricaduta sul proprietario HarmonyOS 3.0 con una modalità semplificata.