Tianyi n. 1 2022: ufficiale lo smartphone con sicurezza di livello quantistico

Ascolta questo articolo

China Telecom, uno dei brand cinesi (nel caso specifico un operatore di telefonia) che ha rilevato degli asset da Huawei consentendo loro di sopravvivere, ha annunciato lo smartphone Tianyi n. 1 2022, caratterizzato dal riuscire a proteggere, senza minare la chiarezza delle chiamate HD, le telefonate con un sistema di crittografia a livello quantistico.

Il super sicuro Tianyi n. 1 2022, disponibile in bianco mica, nero e grigio, impiega sullo chassis (spesso 7.9 mm per 184 grammi di peso) uno schermo LCD IPS da 6.5 pollici risoluto a 2400 × 1080 pixel, quindi in FullHD+, con un refresh rate di 90 Hz (rispetto ai 60 del vecchio modello) ideale per il gaming e un foro in alto a sinistra, per la selfiecamera, da 8 megapixel. Il retro allinea verticalmente a semaforo una tripla fotocamera, guidata da un sensore principale da 48 megapixel.

Sul versante elaborativo, il Tianyi n. 1 2022 non è destinato a patire la carenza di componenti dei grandi brand, avendo scelto di affidarsi all’emergente chipmaker cinese Ziguang Zhanrui, ad oggi uno specialista della fascia medio-bassa, che ha fornito il processore di nuova generazione “Unisoc T770 Tanggula“, equivalente a un MediaTek Dimensity 810 o Snapdragon 695.

Quest’ultimo è un SoC a 6 nanometri, di tipo octacore (1 core Cortex A76 a 2.5 GHz, 3 core Cortex A76 a 2.2 GHz, 4 core Cortex A55 da 2 GHz), affiancato da una scheda grafica Mali G57 e da un ISP di sesta generazione, all’insegna di un comparto che, sul benchmark di Antutu, ha ottenuto un ragguardevole punteggio di 420.000 punti mentre, dall’ente Tell Labs, è giunta la certificazione di mantenimento prestazionale per 3 anni (perdita del 3% in 36 mesi). Nella versione standard, la RAM ammonta a 6 GB, mentre 128 ne conta lo storage, espandibile via microSD di altri 128 GB, con gli utenti che, via app “E-surfing Cloud Disk”, disporranno gratuitamente per un anno di 2 TB online sul servizio Tianyi Cloud Disk. Esiste anche una versione da 8+128 GB, col retro rivestito di pelle in microfibra.

Completano la scheda hardware del prodotto lo scanner per le impronte digitali posto di lato, una batteria da 5.000 mAh beneficiata dal supporto a una ricarica rapida da 20W via microUSB Type-C, e un buon array di connettività sul quale troneggia il 5G dual-mode (SA+NSA): sul piano del software, è presente Cloud OS, che permette di avere una sorta di secondo telefono Android sul Cloud, con app a cui poter accedere con un numero diverso da quello in esecuzione del device locale. Al day one della commercializzazione, il Tianyi n. 1 2022 costa 1.499 yuan (circa 202 euro) per la versione da 6+128 GB.