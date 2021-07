Wiko annuncia i battery phone Power U20 e U10 e gli auricolari tws WiBuds Immersion

Nell’ambito di un comunicato dedicato al completamento (partendo, per 179.99 euro, dal Wiko Power U30) della Power U Collection, con smartphone (es. i Power U20 e Power U10 sempre con Android 11) caratterizzati (grazie al software AI Power) da almeno 3 giorni e mezzo di autonomia, il marchio francese Wiko del gruppo cinese Tinno Mobile ha svelato anche i nuovi auricolari true wireless WiBuds Immersion.

Wiko Power U20 (173,8 x 78,6 x 9,4 mm, per 210 grammi) riprende (per 149.99 euro) gran parte delle specifiche del modello U30, di cui è un leggerissimo downgrade. Il display LCD IPS, da 6.82 pollici, è un HD+ redatto secondo l’aspetto panoramico a 20,5:9, con un notch a V, protetto da un vetro Tunghsu Panda Glass: la selfiecamera, con Face Unlock, in questo caso cala a 5 (vs 8) megapixel. Di lato campeggia un pulsante per richiamare prontamente il concierge virtuale Google Assistant. Posteriormente è confermato il listello verticale per la multicamera, con sensore principale da 13, bokeh lens da 2 megapixel, e modulo AI based per migliorare gli scatti.

A guidarlo, è stato confermato il processore octacore (2,3 GHz) Helio G35 di Mediatek: quel che cambia, in questo caso, è l’assetto delle memorie, RAM e storage espandibile, sostanziato nella combinazione da 3+64 GB (vs 4+64 GB): in ragione della corposa batteria, da 6.000 mAh, il Wiko Power U20, concepito nelle colorazioni Navy Blue e Slate Grey, è accreditato di poter toccare anche i 4 giorni di autonomia con una sola ricarica.

Ancora più ridimensionato, e quindi economico (129,99 euro), rispetto al capostipite è il Wiko Power U10 (173,8 x 78,6 x 9,4 mm, per 206 grammi), che però conferma il display HD+ da 6.82 pollici con tacca a V per la selfiecamera da 5 megapixel, provvista di Face Unlock. Di lato c’è sempre il pulsante per richiamare Assistant, ma dietro, sulla coverback resa in Carbon Blue, Turquoise, o Denim Blue, la fotocamera è mono, da 13 megapixel anche se, grazie al software Camera Go, è comunque possibile avere il Face Beauty, l’HDR, e la modalità notturna. La facoltà di garantire 3 giorni e mezzo d’autonomia, stante la riduzione della batteria a comunque significativi 5.000 mAh, è merito anche di un processore ancor meno energivoro, qui rappesentato dall’octacore (1,8 GHz) Mediatek Helio A25, supportato ancora da 3 GB di RAM, ma da meno storage, espandibile, pari di base a 32 GB. In conseguenza di tali specifiche, il sistema operativo Android 11 è stato implementato nella sua variante light, cioè in Go Edition.

Già comprensivo di alcuni prodotti noti, come gli auricolari Bluetooth WiBuds Pocket (29.99 euro) e gli speaker wireless WiSHAKE Vibes (59.99 euro), il comparto degli accessori audio del brand cino-francese Wiko si è arricchito anche degli auricolari senza fili WiBuds Immersion (69.99 euro), esteticamente resi con una finitura glossy nella colorazione bianca all’insegna di un classico design a stanghetta angolata: si tratta di earpods impermeabili secondo il grado IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, addizionati con la cancellazione attiva del rumore, ANC (in quota sicurezza beneficiata da una modalità trasparenza per sentire i suoni ambientali) e, durante le telefonate, con l’ENC (Environment Noise Controlling), per ridurre (mediante i due microfoni) i rumori di fondo. L’autonomia, grazie alla custodia (+ 15 ore, via 3 cicli di ricarica) compresa nella confezione ecologica (priva di colle e plastiche, con solo carta e cartone), arriva a 20 ore complessive.