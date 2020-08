Da Wiko gli auricolari senza fili WiSHAKE Pocket e il sistema 2-in-1 WiSHAKE Vibes

A quasi un anno di distanza dal varo del precedente prodotto senza fili, presentato a IFA 2019, la francese Wiko torna a battere un colpo, anzi due, proponendo – in esclusiva per il portafoglio hardware italiano – il sistema di altoparlanti WiSHAKE Vibes e gli auricolari true wireless WiSHAKE Pocket.

WiSHAKE Vibes (49.99 euro), impermeabile IPX4 contro polvere e schizzi d’acqua, è formato da due speaker che, separati, possono offrire un suono stereofonico, immersivo, e avvolgente mentre, uniti mediante clip magnetiche, formano un unico altoparlante che può fungere magari da soundbar per un dispositivo, Android o iOS, connesso anche a 10 metri di distanza, mediante il Bluetooth 5.0.

Utilizzabile anche per gestire le chiamate in vivavoce, pratico da usarsi con un sistema agevolato di spegnimento/accensione e di skip delle canzoni, il WiSHAKE Vibes risulta adatto anche alle feste ed ai parties, grazie alle luci LED, in grado di reagire a suon di musica, applicando un’opzione mono o 4 differenti effetti cromatici: il tutto, senza mai preoccuparsi dell’autonomia, essendo implementata una batteria agli ioni di litio da 800 mAh che, ricaricata, eroga qualcosa come 8 ore filate di riproduzione musicale.

Classici auricolari senza fili à la AirPods di Apple, quindi non in-ear e, anzi, con stanghetta, sono, invece, i leggeri (4 grammi ciascuno) WiSHAKE Pocket. Questi ultimi, sempre con certificazione IPX4 e Bluetooth 5.0, godono di pratici comandi touch per gestire la musica (es. onde skippare le tracce musicali) e, in tandem col microfono integrato, le chiamate a mani libere, operando (a carica completa, da 0 a 100) per 4 ore che, però, grazie alle 3 ricariche consentite dalla minimalissima e piatta custodia annessa, arrivano a 16 in totale.

Cadenzati nell’elegante finitura glossy bianca, i nuovi WiSHAKE Pocket sono disponibili all’acquisto al prezzo di poco inferiore alla soglia psicologica dei 30 euro, corrispondente – per l’esattezza – a 29.99 euro.