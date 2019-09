Auricolari true wireless: Klipsch punta alla fascia alta, Wiko all’utenza mainstream

Nonostante la fine dell’estate, la comodità d’uso dei supporti audio senza fili non sembra voler venire meno, come dimostrato dai recenti annunci di auricolari true wireless da parte di Klipsch e Wiko.

Non è mai troppo tardi per provare qualcosa di nuovo: devono esserselo detti anche nel quartier generale dell’americana Klipsch Audio Technologies, nell’Arkansas, che – nonostante una storia più che settantennale nelle tecnologie audio tradizionali – ha appena messo in commercio, con un certo ritardo sui piani emersi al CES 2019, il primo paio di auricolari true wireless autoprodotto, in veste di Klipsch T5 True Wireless, prezzati a 199 euro, in linea col rango di prodotto di fascia alta.

Questi ultimi, di color nero, impermeabili secondo il grado IPX4, sono innanzitutto particolarmente comodi, grazie al peso leggero di ogni unità (5 grammi), al singolare design ovale che dovrebbe adattarsi meglio alla naturale forma del condotto uditivo (con conseguente isolamento dal rumore, pari a -22dB), ed all’ugello in dotazione vantato come il più compatto sul mercato.

All’interno, la presenza di un modulo per il Bluetooth 5.0 (con copertura sino a 10 metri, e supporto ai codec alto qualitativi aptX e AAC), e di un driver da 5 mm la cui bobina mobile è in grado di coprire le frequenze da 10 Hz a 19 KHz, assicura un’ottima resa sonora durante l’ascolto musicale. L’impiego di un array di 4 microfoni, invece, mantiene sempre nitida (cancellazione del rumore cVc 8.0) la voce nel corso delle telefonate, o nel mentre vengono impartiti i comandi vocali agli assistenti virtuali preferiti (Siri, Assistant, Alexa, selezionabili via app Klipsch Connect, presto disponibile per Android e iOS).

Il tutto per 8 ore, in virtù delle batterie da 55 mAh per capsula, con la ricarica rapida (più di 2 ore extra dopo 15 minuti di rabbocco) demandata (per un totale di 24 ore) alla custodia argentata in stile Zippo (dotata a sua volta di una batteria da 360 mAh, caricabile via Type-C, del peso di 96.9 grammi).

Anche la francese Wiko ha presentato un proprio paio di auricolari true wireless, i WiShake True Wireless 2, andando però a coprire la fascia medio-bassa del mercato, pur in presenza di un prodotto multipiattaforma (per Android/iOS) in grado di assicurare un suono comunque cristallino.

Grazie alle superfici tattili esterne, i ben indossabili (in virtù dei gommini da tre misure) WiShake True Wireless permettono di gestire, dal telefono connesso sino a 10 metri di distanza, le telefonate, la musica, o di chiamare in causa l’assistente vocale preferito (Siri o Assistant) beneficiando di un’autonomia, a singola carica, di 5 ore (in telefonata), per un totale di 20 complessive mediante i 4 cicli di ricarica garantiti dall’annessa custodia protettiva. In promozione ancora per quale ora (a 79.99 euro), i WiShake True Wireless 2 saranno commercializzati a 99.99 euro a partire dal 23 Settembre.