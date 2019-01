Esperienza audio al top al CES 2019, con le soluzioni acustiche di Marvin e Klipsch

Benché l’essere umano sia fondamentalmente votato all’immagine, è anche dal suono che si traggono piacevoli sensazioni. Al CES 2019 di Las Vegas, alcune delle migliori tecnologie audio saranno presentate da Marvin, con gli auricolari senza fili Air X, che andranno a competere con gli auricolari True Wireless T5 di Klipsch, creatrice anche di un sofisticato home theater smart.

Partendo dagli auricolari, Marvin permetterà di toccare con mano i suoi Air-X (129 dollari, o 110 euro), concepiti come alternativa low cost agli AirPods di Apple (pressappoco 179 euro): i nuovi arrivati sono davvero piccoli e leggeri (4.5 grammi cadauno), impermeabili (IPX5), e iperautonomi (10 ore di funzionamento). In più, grazie al processore Qualcomm QCC3026, il Bluetooth 5.0 comprende il codec apX, in modo da gestire i formati loseless SBC e AAC, tramite la tecnologia Qualcomm TrueWireless Stereo Plus si connette ognuno dei due auricolari al telefono con conseguente riduzione di latenza e consumi energetici e, in virtù di un’antenna di prima classe disegnata ad hoc (copertura max di 30 metri), è possibile tenere lo smartphone in tasca senza preoccuparsi dell’angolo di trasmissione della fonte audio.

Dei plus molto interessanti delle cuffie Marvin Air-X sono costituiti dalla custodia di ricarica (porta l’autonomia a 50 ore), dallo stabilizzatore ergonomico con cuffie (per indossare gli auricolari tutto il giorno con maggiore comodità), e dal fatto che ambedue le unità, implementate per la riduzione dei rumori esterni (la variante Air-XN ha anche il noise-cancelling per le telefonate), supportano diversi assistenti vocali (Siri, Assistant, Alexa), oltre all’audio in chiamata.

In tarda primavera arriverà anche la famiglia di auricolari T5 dell’americana Klipsch in cui, a parte i modelli più tradizionali (ed economici, 59 dollari) con o senza filo tra le capsule, non mancano i modelli anti AirPods, rappresentati dai più costosi (199 dollari) True Wireless T5. Questi ultimi hanno degli adattatori ovali idonei a isolare l’orecchio dai rumori esterni, e vantano un’autonomia di 8 ore che, però, può essere estesa a 24 facendo ricorso all’elegante custodia vintage di ricarica, in forma di accendino (Zippo) con tanto di grafia a mano del marchio: se ancora non bastasse, entrando nel merito delle feature, supportano il Bluetooth con standard aptX HD.

Sempre in tema di tecnologie audio, ma di tipo stanziale, Klipsch presenterà anche un assortimento di cinque soundbar evolute, i cui prezzi sono ancora ignoti: le BAR 40 e BAR 40G gestiscono il Dolby Digital ed il Bluetooth e vantano una presa HDMI, ma solo la seconda si avvale di Google Assistant. La BAR 48 permette il surround virtuale grazie alla tecnologia DTS Virtual:X, laddove la BAR 48W introduce anche il supporto alla trasmissione AirPlay 2 ed ai collaboratori vocali Alexa e Assistant. La BAR 54A, infine, è la più completa di tutte: presenti i formati Dolby Atmos e DTS:X, supporta la trasmissione AirPlay 2, si avvale di Assistant e Alexa, implementa il Bluetooth, ed annovera una porta HDMI.