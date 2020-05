Walmart sfida Amazon con i nuovi tablet Onn muniti di Type-C e Android 10

Rispondendo ad Amazon che a metà Maggio ha ufficializzato la versione 2020 dei nuovi tablet Fire HD 8, comprensiva nella variante Plus della ricarica wireless, anche la rivale Walmart ha presentato una versione migliorata, sia come specifiche tecniche che come mere connettività, del suo assortimento di tablet Onn, la cui prima edizione è datata Giugno 2019.

Il primo modello portato all’esordio, il Walmart Onn 8 Tablet Pro (99 dollari) ha un display LCD da 8 pollici con risoluzione HD (a 1280 × 800 rispetto ai 1024 × 600 pixel precedenti), mentre le fotocamere, due, sono da 5 megapixel tanto nel caso di quella adibita ai selfie quanto nel caso della postcamera sul retro.

Presieduto da un processore (probabilmente un customizzato octacore MediaTek MT8768WA da 28 nanometri con scheda grafica PowerVR GE8320) clockato a 2.0 GHz come frequenza operativa, il Walmart Onn 8 Tablet Pro dispone di 2 GB di RAM e di 32 GB (vs i precedenti 16) di storage, ampliabile via microSD: la batteria, caricata al 100% mediante la nuova porta microUSB Type-C (presente assieme al jack da 3.5 mm), porta a un’autonomia di 10 ore massime.

Il secondo esemplare di tablet Onn su cui Walmart ha alzato il sipario è l’Onn 10.1 Tablet Pro (129 dollari): tale modello, che mutua gran parte delle proprie specifiche da quelle del fratello minore poc’anzi illustrato, scende in campo con un display da 10.1 pollici FullHD (1920 × 1080 pixel), più adatto alla visione dei contenuti multimediali (anche se sempre attorniato da spesse cornici di color nero), mentre la RAM arriva a più gratificanti 3 GB.

Il sistema operativo dei nuovi tablet Walmart Onn è Android 10, quasi stock, tranne che per alcune personalizzazioni estetiche (es. l’icona Walmart, cmq rimovibile, sulla barra di navigazione) e per qualche applicazione proprietaria pre-installata (es. Walmart eBooks e Sam’s Club).