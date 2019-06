Walmart Onn: ufficiale il tablet low cost con Android Pie alternativo agli Amazon Fire HD

Walmart, una delle più grandi catene di ipermercati americani, presente anche sul web con l’e-commerce Flipkart, ha annunciato il suo guanto di sfida alla rivale Amazon anche nel campo dei tablet a basso costo, con il varo dei tablet Onn, proprio nel momento in cui, complici le vendite non esaltnti del mercato, Google decideva di cessare lo sviluppo delle proprie tavolette smart.

Walmart Onn, disponibile in versione da 8 (alternativo al Fire HD 8) e 10.1 pollici (rivale del Fire HD 10), ha una scocca in plastica con una texture che ne rende agevole la tenuta in mano mentre, dal punto di vista frontale, manca una protezione oleorepellente integrata nel display che, per fortuna, è protetto allo scopo mediante un film pre-applicato. La risoluzione, nel modello da 8 pollici, è di 800 x 1280 pixel ma, in ambedue i modelli, è applicata a un display LCD IPS con ottimi angoli di lettura.

Dal punto di vista delle fotocamere, il tablet Walmart Onn integra una selfiecamera da 0.3 megapixel mentre, sul retro, ne è presente una da 2 megapixel, priva di Flash LED come, d’altronde, su molti tablet, in genere non scelti per la qualità degli scatti. La sezione audio può contare, oltre allo speaker, su un jack da 3.5 mm, posto in alto, nei pressi dello slot (curiosamente senza protezione) destinato all’inserimento della microSD.

Concepito per la fruizione multimediale, ad es. per i film via Netflix o Hulu, il tablet Walmart Onn offre buone prestazioni anche per i giochi sino Fallout Shelter, ma incomincia a soffrire quando si opta per videogame tipo Minecraft, o per i video YouTube fatti scorrere a 60 fotogrammi per secondo: ciò è pienamente in linea con quanto offerto dal setting logico, formato da un processore quadcore (1.3 GHz) MediaTek (l’MT8163), messo in coppia con 2 GB di RAM (vs 1.5 del Fire HD 8): lo storage, come detto espandibile, arriva a 16 GB, di cui 11 effettivamente disponibili.

Presenti le connettività senza fili Wi-Fi n ed il Bluetooth 4.0, il tablet Walmart Onn si avvale di una comune microUSB ubicata sul lato basso, quale espediente per scambiare file col computer, o ricaricare la batteria di bordo, da 3.500 mAh, accreditata di circa 5.5 ore di uso medio. Per il sistema operativo, infine, è presente Android Pie 9.0 praticamente stock, a parte un reminder per alcune app (pre-installate ma disattivabili) quali Walmart eBooks o Walmart Vudu (film, show, serie tv). Il prezzo del tablet Walmart Onn è, attualmente, di 64 dollari per il modello da 8 pollici (contro i 79.99 del Fire HD 8 però supportato dagli annunci pubblicitari, per togliere i quali si sale a 94.99 dollari), e di 79 dollari per quello da 10.1”.