Fire HD 8 (2020): da Amazon la nuova generazione del tablet con Fire OS

In un periodo dell’anno particolarmente generoso con gli annunci hardware, anche in concomitanza col fatto che gran parte dell’intrattenimento passa, giocoforza, per i propri dispositivi mobili, da Seattle Amazon ha annunciato la nuova generazione del tablet Fire HD 8, con prestazioni migliorate del 30% rispetto all’edizione del 2018.

Fire HD 8 (2020) ha una scocca resistente, anche a prova di bambino, come confermato dal superamento di più di 50 test volti a simulare incidenti comuni e cadute: il frontale propone un display da 8 pollici con risoluzione HD, da 1.280 x 800 pixel, attrezzato per generare oltre 1 milione di colori, senza stancare la vista grazie alla feature Blue Shade che riduce l’illuminazione, contenendo l’emissione di luce e blu e migliorando l’autonomia: quest’ultima, nello specifico, guadagna 2 ore, assestandosi sulle 12 ore massime, con ricarica della batteria che ora avviene via Type-C (al posto della microUSB 2.0) in 5 ore.

Al di sotto della superficie, il boost del 30% delle prestazioni viene conseguito grazie ad un nuovo processore quadcore (2.0 GHz) abbinato a una RAM che, abbandonato il taglio da 1.5, ora propone 2 GB, più adatti per il multi-tasking. Lo storage raddoppia e, sempre in due tagli alternativi, ora è da 32 o 64 GB, con espandibilità via microSD di altri 1 TB e spazio illimitato sul cloud proprietario (per le foto scattate col tablet, dalle fotocamere, anteriore e posteriore, da 2 megapixel, o per i contenuti comprati/noleggiati sullo store della grande A).

Il sistema operativo del Fire HD 8 (2020) è sempre Fire OS, un fork di Android, che mette a disposizione feature esclusive (es. X-Ray per sapere tutto dei film o delle serie TV che si guarda, o l’inedita modalità gioco che ottimizza le risorse hardware e riduce le distrazioni da notifica), oltre alla possibilità di scaricare app, per tenersi in contatto con amici e cari (es. Zoom, Skype) o per beneficiare dello streaming intrattenitivo (Disney+, Netflix, Prime Video), assieme al consueto accesso all’e-commerce per il download di ebook, canzoni, giochi.

Calendarizzate le prime spedizioni per il 3 Giugno, Amazon Fire HD 8 è in pre-ordine da oggi, con inserzioni pubblicitarie mirate, a 99.99 euro per il modello da 32 GB e a 129.99 euro per quello da 64 GB: aggiungendo 15 euro è possibile rimuovere le pubblicità, mentre le cover, prezzate a 34.99 euro, saranno acquistabili a parte nelle nuance grigio chiaro, malva, blu-grigio, e antracite.