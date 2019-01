Vivo Y91, smartphone entry level con notch a goccia, e doppia fotocamera posteriore con AI

BBK Electronics, nelle scorse ore, tramite la controllata Vivo Electronics Corp, ha rinforzato la dotazione della serie di smartphone Vivo Y, già popolata recentemente con i Vivo Y95 e Vivo Y93 (anche Y93s), annunciando l’imminente commercializzazione, a partire dall’India, dello smartphone di fascia bassa (non per feature AI) Vivo Y91.

Vivo Y91 sarà messo in vendita (a 10.440 rupie, o circa 130 euro), oltre che in alcuni negozi fisici, anche online su diversi store online (di terze parti, come Amazon India, o ufficiali, come il Vivo E Store), nelle colorazioni Starry Blue e Ocean Blue. La scocca (155.1 x 75.1 x 8.3 mm, per 163.5 grammi) del device presenta quello che Samsung chiamerebbe un Infinity V, ovvero un display dai bordi molto contenuti (“Bezel Lace Display”) Halo FullView con notch a goccia , esteso sull’88.6% del frontale tramite un pannello LCD IPS da 6.22 pollici con risoluzione HD plus.

La selfiecamera, da 8 megapixel (f/1.8), supporta il Face Unlock (aggiuntivo rispetto allo scanner biometrico sul retro), mentre la doppia fotocamera posteriore – da 13 (f/2.2, messa a fuoco con rilevamento fasico) + 2 (f/2.4, per la profondità – gestisce lo slow motion, il time-lapse, lo scatto via passaggio del palmo della mano (palm capture), l’abbellimento degli scatti tramite AI (rilevamento di età e sesso), la modalità Ritratto (Bokeh), il wire control per la gestione tramite selfie stick, e gira video a 1080p@30fps.

Le elaborazioni del Vivo Y91 sono garantite da un processore a 8 core (2 GHz) MediaTek, l’Helio P22, abbinato ad una GPU IMG PowerVR GE8320, mentre la RAM si attesta sui 2 GB, e lo storage arriva a 32 GB, potendo guadagnarne altri 256 via microSD.

All’interno, il device custodisce varie connettività, tra cui il 4G attivo su ambedue le SIM, il Wi-Fi (direct, hotspot), il Bluetooth a risparmio energetico (A2DP), il GPS (A-GPS, BDS, Glonass), un jack da 3.5 mm con Radio FM, ed una microUSB 2.0 per caricare la batteria, da 4.030 mAh. Il sistema operativo, infine, è il proprietario Funtouch OS 4.5 basato su Android Oreo 8.1.