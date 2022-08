Vivo Y77e: ufficiale, silenziosamente, il low cost 5G con Dimensity 810

Ascolta questo articolo

Si sta rivelando davvero gravido di annunci hi-tech questo 11 Agosto che, dopo quanto fatto apprezzare (diffusamente) da Motorola e XGIMI, ha visto protagonista, senza troppo clamore, anche i cinesi di Vivo, che hanno appena listato sul sito ufficiale un nuovo smartphone della linea Y, rappresentato dal Vivo Y77e.

Quest’ultimo (164 x 75,84 x 8,25 mm, per 194 grammi), ideato nei colori nero cristallo, blu mare, rosa polvere di diamante di cristallo, ha un display LCD da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+, a 2408 × 1080 pixel, secondo un aspect ratio a 20,07:9, con 60 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling, provvisto in alto di un notch a goccia, da cui opera la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0, face wake per il riconoscimento facciale a scopo di sicurezza).

Un grosso bumper rettangolare sul retro circoscrive una dual camera, con un sensore principale (f/2.2) da 13 megapixel e uno secondario (f/2.4) da 2 megapixel. Lato audio, è presente il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari.

Protetto da uno scanner laterale per le impronte digitali, col perimetro che ospita anche lo slot per una microSD con cui espandere l’archiviazione di massimo 1 TB, nel Vivo Y77e opera il processore octacore (.24 GHz) a 6 nanometri MediaTek Dimensity 810 con GPU ARM Mali-G57 MC2. Combinando la RAM LPDDR4X e lo storage UFS 2.2, si ottengono le combinazioni mnemoniche da 6+128 GB, 8+128 GB (1699 yuan o circa 229 euro), e 8+256 GB.

La batteria, da 5.000 mAh, beneficia della ricarica rapida via Type-C a 18 W: dotato della classiche connettività, tra cui il GPS, il Wi-Fi, il Bluetooth, il Vivo Y77e non si fa mancare il Dual SIM con 5G mentre, sul versante del software, sotto l’interfaccia OriginOS Ocean risulta essere stato avvistato il sistema operativo Android 12.