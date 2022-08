XGIMI Magic Lamp: ufficiale il proiettore con plafoniera e audio integrato

Ascolta questo articolo

A quasi un anno di distanza dal varo del modello Aura, il marchio cinese XGIMI torna a farsi vivo con un nuovo proiettore, l’XGIMI Magic Lamp che prende non pochi spunti dal modello a plafoniera Aladdin commercializzato in Giappone per la sussidiaria locale popIn di Baidu.

Il nuovo proiettore con plafoniera XGIMI Magic Lamp adotta la tecnologia DLP con chip DMD da 0.33” per proiettare immagini risolute in FullHD a 1080p molto luminose (900 ANSI lumen), con supporto all’HDR10, che risultano anche sature coloristicamente e visivamente molto nitide grazie alla tecnologia proprietaria X-VUE 2.0. Grazie al rapporto di tiro a 0,7:1 è possibile, a una distanza di appena 1.5 metri dalla parete di proiezione, ottenere immagini da 100 pollici, con la fluidificazione del moto affidata alla tecnologia MEMC che interpola dei frame simulati.

Sul piano dell’audio, il proiettore da soffitto XGIMI Magic Lamp è integrato con due speaker da 8 watt cadauno, predisposti per supportare due codifiche, ovvero il DTS ed il Dolby, con contributo di Harman Kardon che ha permesso, dal centro del soffitto, di erogare un audio immersivo a 360°. Non mancano microfoni a campo lontano, per captare i comandi vocali verso l’assistente virtuale integrato, con i quali ad esempio spegnere il proiettore (in alternativa all’app).

Il processore quadcore (1.9 GHz) T950X2 con GPU ARM Mali-G31 MP2 si avvale di 2 GB di RAM e di 32 GB di storage, quanto basta per far funzionare sull’XGIMI Magic Lamp Android 9.0 sotto l’interfaccia INUI, con possibilità di installare varie streaming app, traendo contenuti anche dalla porta USB, dalla rete NAS mentre l’HDMI wireless consente al di interfacciarsi con dispositivi quali notebook e consolle (Xbox, Switch, PS5).

Secondo quanto confermato dall’azienda il proiettore da soffitto XGIMI Magic Lamp costerà 7.999 yuan (circa 1.148 euro), con il beneficio, per i primi 100 acquirenti, di portarsi a casa gratuitamente vari accessori tra cui un microfono wireless da 749 yuan (107 euro) e un co-screen HDMI wireless da 799 yuan (115 euro).