Vivo Y77 5G: ufficiale il mediogamma con sensore principale da 50 mpx

Ascolta questo articolo

Ottenuto l’effetto Wow con i nuovi top gamma X80, Vivo, ennesimo brand del gruppo cinese BBK Electronics, ha dato un erede al precedente medio-gamma Y76s attraverso il nuovo Vivo Y77 5G, appena presentato in Cina.

Animato (sotto l’interfaccia FuntouchOS 12) da Android 12, il Vivo Y77 5G (164.17 x 75.8 x 8.59 mm per circa 194 grammi) ha un design frontale piuttosto tradizionale, con un notch a goccia sulla fronte: lo scanner per le impronte digitali rimane di lato, col retro, nei colori rosa o blu, che fa il vero salto di qualità stilistico, grazie al bumper battezzato “Deco“, in cui due ampi anelli ospitano i sensori della dual camera. Lungo il perimetro dello chassis non manca nemmeno il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie o gli auricolari cablati.

Il display del Vivo Y77 5G è impersonato da un pannello AMOLED da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate: la selfiecamera si ferma a 8 megapixel mentre, dietro, la dual camera prevede un sensore da 50 megapixel (principale) e uno da 2 megapixel (secondario, per le macro).

La sezione elaborativa prevede un processore lanciato a Maggio, l’octacore Mediatek Dimensity 930, realizzato da TSMC con processo litografico a 6 mm, in cui operano, assieme a sei core Cortex A55 da 2.0 GHz, due core Cortex A78 da 2.2 GHz: la GPU è rappresentata dalla scheda grafica IMG BXM-8-256. Per la RAM, LPPDR4x, si parla di 12 GB, mentre lo storage, UFS 2.1, arriva a 256 GB. La batteria, da 5.000 mAh, grazie al sistema a doppia cella, è in grado di ricaricarsi rapidamente, via microUSB Type-C, a 80W.

Secondo quanto rende noto CeoTech, il Vivo Y77 5G, appunto provvisto della nuova connettività mobile, non è ancora listato sullo store ufficiale di Vivo, con un esordio che potrebbe avvenire off-line: il prezzo, comunque, è di 1.999 yuan, pressappoco 290 euro, con l’arrivo anche in Malesia, il 7 Luglio, ma con il processore Dimensity 810.