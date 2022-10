Vivo Y73t: ufficiale il medio-gamma 5G con maxi batteria ma Android 11

Ascolta questo articolo

A breve distanza dalla presentazione del modello Y52t, Vivo di BBK Electronics ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media, per ora nel mercato interno, battezzandolo come Vivo Y73t, con alcuni punti in comune rispetto al cugino iQOO Z6x.

Previsto nei colori Autumn, Fog Blue e Mirror Black, il Vivo Y73T ha una scocca (163,87 x 75,33 x 9,17 mm) che deve in parte il suo peso, di 201,5 grammi, alla presenza di una generosa batteria da 6.000 mAh, con carica rapida a 44W via microUSB Type-C, posta in basso accanto al mini-jack da 3.5 mm: di lato si trova lo scanner per le impronte digitali, presente come sistema di sicurezza assieme al Face Wake, concesso invece in appannaggio alla selfiecamera, collocata nel notch a goccia che fa capo al display.

Quest’ultimo, inserito tra cornici contenute su 3 lati (mento a parte), è un LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+, a 2408 x 1080 pixel, con 60 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, e un rapporto d’aspetto a 20:9. La selfiecamera arriva a 8 megapixel, con apertura a f/2.0.

Dietro, un bumper rettangolare con gli angoli arrotondati è suddiviso in una parte inferiore chiara (stesso colore della cover) che ospita il Flash LED, e in una scura superiore, che alloggia i sensori della dual camera, da 50 megapixel (f/1.8) per quello principale e da 2 megapixel (f/2.4) per quello dedicato alle macro.

Per il processore del Vivo Y73t il costruttore ha scelto un SoC a 7 core molto usato da MediaTek per portare il 5G: si tratta dell’octacore (2.2 GHz) Dimensity 700, in grado di supportare la RAM di tipo LPDDR4X e lo storage UFS 2.1, espandibile via microSD di max 1 terabyte ulteriore. In tema di connettività, il terminale propone il Dual SIM con 4 e 5G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS e il modulo NFC per i pagamenti senza contatto. Il sistema operativo, invece, sotto l’interfaccia OriginOS Ocean, è ancora Android 11.

Per l’acquisto, la versione da 8+128 GB risulta prezzata a 1.399 yuan, circa 201 euro, quella da 8+256 GB a 1.599 yuan, circa 230 euro, e quella da 12+256 GB a 1.799 yuan, circa 258 euro.