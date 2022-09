Vivo annuncia il nuovo middle-range Vivo Y52t, con Dimensity 700 e 5G

Ascolta questo articolo

Sembra non arrestarsi la sede di presentazione di smartphone di fascia economica da parte di Vivo che, oltre all’Y32T, ha appena presentato anche il Vivo Y52t, in Cina, nelle colorazioni Ice Lake Blue, Black e Coconut Peach, con un prezzo di 1.299 yuan (185 euro) per la versione da 8+128 GB, e di 1.499 yuan (214 euro circa) per quella da 8+256 GB. Da segnalare che all’esordio vi è uno sconto di 100 yuan (15 euro) su ambedue le versioni.

Elementi distributivi a parte, il Vivo Y52t (164,0 × 75,84 × 8,25 mm. 198 grammi) ha un davanti obsoleto, con un mento abbastanza visibile e un notch a goccia quale espediente facile ed economico per alloggiarvi una selfiecamera, qui da 8 megapixel (f/2.0): il resto dello spazio spetta a un display di tipo LCD IPS da 6.56 pollici, risoluto in HD+ (1600×720 pixel), con 60 Hz come frequenza di aggiornamento, ma decisamente ben visibile all’aperto, visto che vengono dichiarati 600 nits come luminosità di picco.

Sul retro del Vivo Y52t, che prende ispirazione dal “cugino” iQOO Z6 (versione indiana) e dal “parente prossimo” Vivo T1 è prevista una dual camera con un sensore principale da 13 (f/2.2) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4) per le macro, inseriti in un totem verticale all’interno di due anelli di egual dimensione. Lo scanner per le impronte digitali è presente, e montato di lato.

All’interno, sotto il cofano del Vivo Y52t, opera il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, con la GPU Arm Mali-G57 MC2, in grado di supportare una RAM di tipo LPDDR4x, uno storage UFS 2.2 (nel modello specifico espandibile via microSD di max 1 TB ulteriore) ma, soprattutto, scelto per offrire agli utenti i pregi della connettività mobile 5G via modem integrato. L’energia, necessaria a implementare componenti e funzionalità, arriva dalla batteria, da 5.000 mAh, caricabile non rapidamente a 10W-

Tra le connettività, il Vivo Y52t annovera un mini-jack da 3,5 mm per le cuffie, una microUSB Type-C, il Dual SIM con anche il 4G LTE, il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi dual-band. il sistema operativo è Android 12, sotto l’interfaccia proprietaria Origin OS Ocean.