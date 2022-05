Vivo T1 44W e T1 Pro 5G: medio-gamma low cost con gaming nel mirino

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Insomma, niente di che. Rebrand in ottica global di prodotti visti in Cina poco prima: a questo giro BBK Electronics non si è impegnata molto: strano, però, il non proporre gli iQOO direttamente come tali, a meno che non sia per una maggior attrattiva del marchio Vivo, più apprezzato e noto in Occidente.