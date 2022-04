iQOO Z6 Pro e iQOO Z6 4G : ufficiali i nuovi smartphone medio-gamma con Android 12

Nel corso di un evento ad hoc, il brand iQOO di BBK Electronics nato da una costola di Vivo, ha annunciato in India ben due nuovi smartphone, gli iQOO Z6 Pro 5G, iQOO Z6 4G, che espandono la gamma del modello Z6 introdotta oltre un mese fa.

Degno rivale degli smartphone Xiaomi 11i 5G e Samsung Galaxy M53 5G, l’iQOO Z6 Pro (159.6×73.5×8.49 mm, per 187 grammi, nei colori Legion Sky e Phantom Desk) impiega un vetro protettivo Gorilla Glass 5 a tutela del frontale, che propone un notch a goccia, per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0), e un display AMOLED da 6.4 pollici risoluto in FullHD+, con 1.300 nits di picco come luminosità, supporto all’HDR10+, 90 Hz di refresh rate e 180 Hz di frequenza di campionamento del tocco. Il retro, come da render circolati negli scorsi giorni, propone nel bumper due oblò, con quello più grande per il sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) e quello più piccolo che ospita l’ultragrandangolo (116°) da 8 megapixel (f/2.2) e il macro (a 4 cm) da 2 megapixel (f/2.4). Non manca l’apporto di un motore per la vibrazione lineare 4D.

In vendita su Amazon dal 1° Maggio in occasione dell’India Summer Sale 2022, l’iQOO Z6 Pro sarà contemplato nelle combinazioni di RAM (LPDDR4X, espandibile virtualmente via Extended RAM 2.0 di 4 GB max) e storage (UFS 2.2) da 6 + 128 GB, 8 + 128 GB e 12 + 256 GB, vendute rispettivamente a 23.999 (inizialmente scontati a 22.999), 24.999 e 28.999 rupie (295>283, 308, 357 euro). In ogni caso, il device è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 778G e può contare su un sistema di dissipazione del calore (- 12°) a 8 elementi che usa una vapor chamber da 32.923 mm2.

Lato energia, l’iQOO Z6 Pro implementa una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida, via Type-C, FlashCharge da 66W (da 0 a 50% in 18 min): animato da Android 12 sotto l’interfaccia Funtouch OS 12 (con modalità Ultra Game), il device cura molto anche le connettività, col Dual SIM 4 e 5G, il GPS (A-GPS), il Wi-Fi 6, e il Bluetooth 5.2.

Come il modello di cui sopra, anche l’iQOO Z6 4G (160.80×73.79×8.42 mm, per 182 grammi, nei colori Raven Black e Lumina Blue) opta per le stesse scelte software e adotta lo scanner per le impronte sotto il display, un pannello AMOLED da 6.4 pollici risoluto in FullHD+ con 180 di touch sampling. Nel notch a goccia, la selfiecamera è da 16 megapixel (f/2.0) mentre, dietro, i sensori della tripla fotocamera, sempre contenuti in un doppio anello, prevedono un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e, sotto, due sensori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e uno per la profondità.

L’octacore Snapdragon 680 e la GPU Adreno 610 sono previsti nei tre allestimenti che recano sempre 128 GB di storage (UFS 2.2), ma – di volta in volta, quanto a RAM (LPDDR4X, sempre espandibile virtualmente, sino a 8 GB) – 4, 6, od 8 GB, rispettivamente prezzati a 14.499, 15.999, 16.999 rupie (179, 197, 209 euro). Nell’iQOO Z6 4G la batteria sale a 5.000 mAh, ma cala la velocità di ricarica cablata, a 44W mentre, in tema di connettività, figurano il mini-jack da 3.5 mm, la microUSB Type-C, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac dual band e il 4G LTE.