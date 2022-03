iQOO Z6 5G: ufficiale il gaming phone low cost con Android 12

Come previsto, iQOO, brand di BBK Electronics (al pari di Oppo, Vivo, Realme, OnePlus) specializzato nel gaming, ha tenuto un evento in India per il lancio, assieme ai relativi accessori, di un nuovo smartphone per gamers, particolarmente appetibile anche nel prezzo, battezzato col maniker di iQOO Z6.

iQOO Z6 ha un telaio spesso 8.25 mm, dal peso di 186 grammi, disponibile all’acquisto (dal 22 Marzo, sullo store locale del brand, e su Amazon India) in due opzioni cromatiche, Dynamo Black e Chromatic Blue, e in tre combinazioni mnemoniche, rispettivamente da 4+128 (13.999 rupie, 167 euro), 6+128 (14.999 rupie, 179 euro) e 8+128 GB (15.999 rupie, 191 euro). Per il frontale, è presente un notch a goccia, in cui viene alloggiata la selfiecamera da 16 megapixel (Samsung 3P9, f/2.0), che usa come soft flash il sottostante display, LCD IPS, da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (2408 × 1080 pixel), con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling (frequenza di campionamento del tocco), e riconoscimento della pressione in due aree differenti.

Sul retro, è presente un bumper squadrato, al cui interno, disposti su due colonne col Flash LED, si trovano i sensori di una tripla fotocamera, da 50 (principale, Samsung Isocell JN1, f/1.8), 2 (macro), e 2 (profondità, Bokeh) megapixel. Di lato è posto lo scanner fisico per le impronte digitali mentre, in basso, si può scorgere il mini-jack da 3.5 mm.

Per il processore, BBK ha fatto convergere le sue scelte sull’octacore Snapdragon 695 di Qualcomm, capace di impiegare RAM (espandibile virtualmente via Extended RAM 2.0) di tipo LPDDR4X, e uno storage UFS 2.2 (espandibile via microSD di 1 TB extra), con i bollenti spiriti tenuti a bada da un sistema di raffreddamento a liquido a 5 strati. Anche il comparto energetico, sembra curato a puntino, stante l’integrazione di una corposa batteria da 5.000 mAh, soggetta a una carica rapida via microUSB Type-C alla velocità di 18W.

Corredato di connettività quali il Dual SIM, il 4G LTE e il 5G, il GPS (A-GPS), il Wi-Fi ac, ed il Bluetooth 5.1, l’iQOO Z6 si avvale – come sistema operativo, sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12 – della presenza di Android 12. Da segnalare che, in coda all’evento, il brand cinese ha alzato il sipario anche su un earable ideale da usarsi col telefono di cui sopra, sostanziatosi nell’ iQOO Wireless Sport Neckband, prezzata a 1.799 rupie (21 euro).