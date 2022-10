Vivo Y52 5G torna in edizione 2022 con differenze marginali

Ascolta questo articolo

Il brand cinese Vivo (di BBK Electronics) sembra scatenato nel popolare la serie di medio-gamma Y che, nelle scorse ore, si è arricchita di altri modelli. Tra questi, in quel di Taiwan, è comparso il “nuovo” modello di fascia media Vivo Y52 5G (2022), già in vendita nella piccola repubblica asiatica al prezzo di 7.990 dollari taiwanesi (circa 255 euro secondo gli attuali scambi valutari) nei colori alternativi blu (Glacier Blue) e nero (Dark Night).

Posto a metà tra il precedente Vivo Y52 5G e il Vivo Y53s, il modello (163,95 x 75,30 x 8,50 mm per 193 grammi) in questione presenta un notch a goccia nel frontale e, in basso, un mento suscettibile di un po’ di dieta: a destra, nel pulsante di accensione, si trova lo scanner per le impronte digitali.

Per il display, il costruttore ha adottato un pannello LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (cioè a 1080 x 2408 pixel), con uno screen-to-body del 90.6% e una copertura del 96% sulla scala colore NTSC. La selfiecamera del Vivo Y52 5G (2022) arriva a 8 megapixel (f/2.0) mentre, dietro, il totem colloca verticalmente una tripla fotocamera, con i due sensori migliori, quello principale da 48 megapixel (f/1.79, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 micrometri, messa a fuoco fasica) da 48 megapixel e quello per le macro da 2 megapixel (f/2.4) posti in una sezione in alto, di colore più scuro.

La parte sottostante del totem ospita il terzo sensore, sempre da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità. Lato audio si ravvisa il mini-jack per cuffie da 3,5 mm con praticissima Radio FM.

Quale “motore”, il Vivo Y52 5G (2022) opta per il processore octacore Dimensity 700, coadiuvato da 4 GB di RAM e da uno storage da 128 GB, ampliabile via microSD. Per l’energia, entra in gioco una batteria da 5.000 mAh, con carica rapida a 18W via microUSB Type-C. Animato da Android 12 sotto l’interfaccia FunTouch OS 12, il device vanta diverse connettività, come il Dual SIM ibrido, il 5G, il Bluetooth 5.1, il GPS (con Glonass, Galileo e BeiDou.), il Wi-Fi ac, e l’NFC per i pagamenti.