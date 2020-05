Vivo Y30: low cost elegante con maxi batteria e quadcamera

È ancora una volta il rivenditore asiatico Lazada a rovinare le uova nel paniere a BBK Electronics che, dopo l’Oppo A92, s’è vista anticipare, questa volta in Malesia, lo smartphone medio-gamma basico Vivo Y30, grosso modo una versione downgraded e depotenziata del più prestante Vivo Y50.

Vivo Y30 ha un telaio in policarbonato glossy che, sul retro, compresa la leggera depressione centrale per lo scanner biometrico, assume le colorazioni Dazzle Blue e Moonstone White: il frontale, di tipo Ultra O, in quanto forato in alto a sinistra per la selfiecamera da 8 megapixel (video a 1080p@30fps), mostra cornici ben compattate su 3 dei 4 lati, eccezion fatta per il piccolo accenno di mento, attorno al display, un pannello LCD da 6.37 pollici, risoluto in HD+ (269 PPI) secondo l’aspetto panoramico a 19.5:9.

Posteriormente, un modulo rettangolare a sinistra incolonna sopra il Flash LED i sensori della quadcamera, da 13 (f/1.8, messa a fuoco fasica, pixel da 0.8 micron, video a 1080p@30fps), 8 (ultragrandangolo, f/2.2, pixel da 1.12 micron, diagonale da 1/4”, larghezza 13 mm), 2 (macro, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4) megapixel. Presente un altopaelante mono, il comparto audio si completa col jack da 3.5 mm.

Capitolo scheda logica. Le elaborazioni del Vivo Y30 fanno affidamento sul processore octacore (2.3 GHz) Helio P35 di MediaTek e sulla GPU PowerVR GE8320, coadiuvati da 4 GB di RAM e da 128 GB di storage, espandibile grazie alle microSD da 256 GB massimi. Dotato di una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 10W, ottimizzata nell’autonomia da Android 10 sotto interfaccia Funtouch OS 10, il Vivo Y30 dispone di Dual SIM ibrido, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, e GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass).

Attualmente, il prezzo col quale lo smartphone low cost entry level di BBK Electronics noto come Vivo Y30 è commercializzato nel mercato malesiano è di 899 ringgit, pari – cambio alla mano – a pressappoco 192 euro.