Vivo Y22s e Vivo Y77e T1 version: nuovi medio-gamma sbarcano sul mercato

Dopo lo Y02s, da Vivo arrivano altri due smartphone medio-gamma, rappresentati rispettivamente dal Vivo Y22s, proposto attualmente in Vietnam, e dal Vivo Y77e (differente dal modello di metà Agosto), proposto nel mercato interno cinese nella versione T1.

Partendo dal primo device menzionato, il Vivo Y22s (164,30×76,10×8,38 mm per 192 grammi) è previsto nei colori blu stellato e giallo-verde, con protezione anti polvere e anti acqua (IP5X/IPX4), al prezzo di 5.990.000 dong vietnamiti (pari a circa 255 euro). Frontalmente, vi è un notch a goccia, per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, supportante il Face Wake), col resto dello spazio che spetta, dietro un vetro leggermente curvo 2.5D, al display.

Quest’ultimo è un luminoso (530 nits massimi) LCD IPS da 6.55 pollici, risoluto in HD+ (1612 x 720 pixel), esteso sull’89,67% di screen-to-body, con 90 Hz di refresh rate. Voltato, un bel bumper squadrato propone, assieme a un Flash dual LED orizzontale, un doppio anello per la dual camera, con un sensore principale da 50 (f/1.8) e uno per le macro a 4 cm da 2 megapixel (f/2.4): l’app fotocamera supporta l’abbellimento nei video, i ritratti multi-stile, e l’effetto Bokeh. Non manca il jack da 3.5 m, e vi è la Radio FM: lateralmente, il tasto d’accensione fa da scanner per le impronte digitali.

Il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680, ideato a 6 nanometri e accoppiato con la GPU Adreno 610, prevede l’impiego di 8 GB di RAM (ampliabile virtualmente di altri 8 GB massimi via Extended RAM 3.0) e di 128 GB di storage (estensibile via microSD di max 1 TB): la sezione energetica, già beneficiata dal tool Energy Guardian, fa affidamento su una batteria da 5.000 mAh, che può essere caricata rapidamente (70% in 70 min), via microUSB Type-C (con OTG), a 18W, assicurando 21.5 ore di film streammati in HD, 9.4 ore di gaming intensivo, o max 2 giorni di stand-by.

In sede di array per le connettività, nel Vivo Y22s figurano il Dual SIM puro, il 4G VoLTE, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac dual band e, per i pagamenti contactless, l’NFC. Il firmware di bordo, con tanto di iManager, Multi-Turbo 5.5 e Ultra Game Mode, è il Funtouch OS 12 (su base Android 12).

Il Vivo 77e T1 version (164,00 x 75,84 x 8,25 mm per 194 grammi), animato dall’interfaccia Origin OS sotto l’OS Android 12, è disponibile – per 1.799 yuan (circa 262 euro) – nel solo setting d 8+256 GB, ma in più colorazioni: Crystal Black, Summer Listening to the Sea (Blue) e Crystal Powder (Pink). In questo modello, il pannello visivo, LCD IPS, è da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ (401 PPI), con 60 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling. Nel waterdrop, si conferma un sensore da 8 megapixel. Posteriormente, il bumper è rettangolare, con Flash Dual LED nello stesso orientamento: al suo interno si trovano i sensori di una dual camera, da 50 (principale) e 2 (macro) megapixel.

Nel Vivo Y77e T1 version è presente il processore octacore (2.4 GHz) Mediatek Dimensity 810 con GPU Arm Mali-G57 MC2: la RAM supportata è di tipo LPPDR4x mentre lo storage previsto dal dispositivo è di tipo UFS 2.1 (sebbene il processore sappia gestire anche la tipologia UFS 2.2). Dal modello Y22s un’altra somiglianza è rappresentata dalla sezione autonomia, con la ricarica veloce a 18W della batteria, da 5.000 mAh.

Le connettività prevedono il Dual SIM con anche il 5G, il Bluetooth 5.1 LE (A2DP, aptX HD), il Wi-Fi ac (direct, hotspot) dual band, il GPS, la microUSB Type-C 2.0 e un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari. Lo scanner per le impronte digitali è anche qui posto di lato.