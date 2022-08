Vivo Y02s: ufficiale lo smartphone davvero entry level con Android 12 e 4G

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, in modo piuttosto discreto, il brand Vivo del gruppo BBK Electronics ha presentato, in favore del mercato della vicina Taiwan, lo smartphone, in odore di battery phone, ma sicuramente entry level, Vivo Y020s.

Disponibile all’acquisto nei colori nero brillante e blu zaffiro, il Vivo Y02s ha una scocca (163.95 × 75.55 × 8.19mm per 182 grammi) con un design caratterizzato, frontalmente, da angoli retti e un notch a goccia d’acqua sulla fronte e, sul retro, da un doppio anello, posto quasi a filo con la scocca, sul retro realizzata in un materiae simile al vetro nella resistenza alle impronte e ai graffi. In tema di specifiche, partendo dall’imaging, il display è un LCD IPS da 6.51 pollici, risoluto in HD+ (1600×720 pixel), da 60 Hz di refresh rate.

La fotocamera anteriore, con f/2.2 di apertura, è da 5 megapixel mentre, sul retro, visto che il secondo anello è occupato dal Flash LED, vi è solo un sensore, da 8 megapixel, con apertura a f/2.0.

A fornire le prestazioni al Vivo Y02s vi è il processore octacore MediaTek Helio P35 (purtroppo sfavorito dal confronto col più diretto rivale, il Qualcomm Snapdragon 660): nello specifico, si tratta di un processore a 12 nanometri da 2.3 GHz di clock frequency massima, con GPU IMG PowerVR GE8320, predisposto a portare su tal device la sola connettività mobile 4G, in luogo di quella più recente, il 5G, per l’appunto assente. Sul versante delle memorie, il prodotto è offerto nell’unica combinazione da 3 GB di RAM + 32 GB di storage, però espandibile via microSD di massimo 1 TB ulteriore.

Nel Vivo Y02s, coordinato dal sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia FunTouch OS 12, vi è una batteria da 5.000 mAh che, una volta caricata via microUSB Type-C alla non eccelsa velocità di 10W, assicura un’autonomia che il costruttore ha sostanziato alternativamente in 18 ore di riproduzione video, 22 ore di riproduzione musicale, o 7 ore di gaming. Privo di uno scanner per le impronte digitali, a completare il quadro del Vivo Y02s sono le connettività, col Bluetooth 5.0, il 4G dual standby, il Wi-Fi, il GPS, e il mini-jack da 3,5 mm: il prezzo al quale è possibile comprarlo a Taipei è di 3.990 Nuovi dollari di Taiwan (pari a pressappoco 132 euro).