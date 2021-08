Vivo Y21: ufficiale il nuovo budget phone di BBK con Android 11 ed Helio P35

Dopo il Y12G è di nuovo tempo di buget phone in casa Vivo con l’annuncio in India dell’altrettanto economico Vivo Y21 (164.3 x 76.1 x 8 mm, per 189 grammi) il cui stile è chiaramente ispirato alle più prestigiose serie S (vista in Cina) ed al modello V21 5G arrivato in Italia lo scorso Giugno.

Il frontale del Vivo Y21 è piuttosto classico, con la scelta di collocare la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0), nel notch a V posto in cima al display: quest’ultimo è un pannello LCD IPS da 6.51 pollici risoluto in HD+, com 270 pixel per inch, un refresh rate standard da 60 Hz, redatto secondo un aspect ratio a 20:9, in grado di occupare l’89% dello spazio anteriore in termini di screen-to-body. Dei motivi diamanati caratterizzano la colorazione Diamond Glow della coverback che, invero, può essere scelta anche nella più classica e piatta tonalità Midnight Blue.

Su tale superficie non vi è lo scanner per le impronte digitali, posto di lato a portata di police, ma solo – in un bumper sulla sinistra, posto sopra la “linguetta” che accoglie il Flash LED – una duplice fotocamera, con un sensore principale da 13 (messa a fuoco fasica, f/2.2) ed uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4). L’ambito multimediale si completa con la sezione audio, affidata a uno speaker mono, ed a un mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) posti in basso, ai lati della porticina microUSB Type-C.

Autonomo per un paio di giorni di attività media, grazie alla batteria da ben 5.000 mAh caricabile rapidamente a 18W, lo smartphone Vivo Y21 è mosso dal processore octacore MediaTek Helio P35 (adottato anche dal rivale samsunghiano Galaxy A03s) e dalla scheda grafica IMG PowerVR GE8320: le configurazioni di RAM e storage (espandibile via microSD, sino a 512 GB, senza dover rinunciare all’uso di due SIM in contemporanea, stante la presenza d’uno slot ad hoc nel carrellino superiore per il Dual SIM 4G) sono due, rispettivamente da 4+64 (13.990 rupie, 161 euro) e 4+128 GB (15.490 rupie, 178 euro) .

Corredato anche di GPS, Wi-Fi ac/5 dual band, Bluetooth 5.0, il Vivo Y21G è animato, lato software, da Android 11 adeguatamente implementato grazie al layer fornito dall’interfaccia proprietaria Funtouch OS 11.