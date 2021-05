Vivo Y12s 2021: aggiornato, con Android 11 e un processore Qualcomm

Trascorsa appena una settimana dal Vivo Y52s T1 Edition, il brand cinese della scuderia BBK Electronics ha reputato fosse già il momento d’aggiornare il Vivo Y12s che, nato appena un semestre fa, risultava ancora attualissimo ma che ora, nell’edizione 2021, può godere di un processore più performante, cui presta le sue capacità di interpretarne le istruzioni lato software Android 11, sotto il layer Funtouch OS 11.

Vivo Y12s 2021 (164.4 x 76.3 x 7.4 mm, per 191 grammi), nelle colorazioni Ice Blue (una sorta di verde) e Mysterious Black (nero), rimane conservativo nel look: è ancora un waterdrop, in alto nel display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in HD+ (720 x 1544 pixel), a portare in dote la selfiecamera da 8 (f/1.8) megapixel: dietro, l’ordinamento semaforico a sinistra, si incarica di perimetrare la doppia fotocamera posteriore, da 13 (principale, f/2.2) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel. Sul versante audio, è da ascrivere la dotazione della Radio FM via jack da 3.5 mm (che sarebbe inibita in caso d’arrivo nelle nostre latitudini).

Lo scanner per le impronte digitali è posto di lato, mentre in basso la porta microUSB carica a 10W la batteria, provvista di carica inversa cablata a 5 W e conservata a 5.000 mAh di capienza visto che, ai timoni di comando del Vivo Y12s 2021, Mediatek cede il passo ad un altro processore per device entry level, però Qualcomm, nelle vesti dell’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 439, realizzato con litografia a 12 nanometri e abbinato a una GPU Adreno 505: in termini di memorie, tra RAM e storage espandibile via microSD, l’unica configurazione preventivata è quella da 3+32 GB.

Tutto sommato, restano complete, seppur basiche, le connettività, col Dual SIM (solo 4G), il GPS (con reti di localizzazione BeiDou, Galileo e Glonass), il Wi-Fi ac dual band, ed il Bluetooth (4.2).

Secondo i piani commerciali del costruttore cinese Vivo, il rinnovato entry level Vivo Y12s 2021 è in vendita a partire dal mercato vietnamita, ove è prezzato attualmente alla cifra di locali 3.290.000 dong, pari – cambio alla mano – a pressappoco 117/8 euro e, come spesso accade per i device di questo segmento particolarmente accessibile, non è chiaro se e quando lo si potrà avere a disposizione anche in favore degli utenti occidentali.