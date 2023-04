Vivo Y02A: super base gamma ancora più essenziale ed economico

Lo scorso Novembre, Vivo ha lanciato in India lo smartphone base di gamma Vivo Y02, che proponeva un display da 6,5 pollici, una fotocamera principale da 8 megapixel, il chipset Helio P22, e una batteria da 5.000 mAh di capienza. Nelle scorse ore lo stesso brand ha aggiornato questo modello traendone, per il nuovo Vivo Y02A, alcune migliorie dal recentissimo Vivo Y11 2023.

Somigliante esteticamente al predecessore, Vivo Y02A ha una scocca in plastica unibody da 163,99 x 75,63 x 8,49 mm per 186 grammi. Secondo l’azienda, che non ha palesato alcuna certificazione in merito, il device è capace di resistere a 32.000 cadute, ai graffi, e a test in ambienti estremi (per temperature). I bordi laterali sono piatti mentre dietro vi è una leggera curvatura 2.5D. Frontalmente vi è un notch a goccia mentre dietro il rettangolo con cerchio incluso ricorda proprio la versione 2023 del Vivo Y11. Manca lo scanner per le impronte digitali, ma è presente la funzione di face wake.

Il display del Vivo Y02A è un LCD IPS da 6,51 pollici, con 60 Hz di refresh rate, una risoluzione HD+ a 720 x 1600 pixel e una modalità di protezione della vista che riduce la luce blu e adegua automaticamente la sua luminosità. Con un’apertura focale di f/2.2 campeggia una fotocamera anteriore da 5 megapixel laddove, dietro, con f/2,0, vi è una fotocamera principale da 8 megapixel. L’app fotografica integrata supporta gli abbellimenti naturali del viso e, tra le altre cose, il time-lapse. Lato audio si ravvisa il supporto alla Radio FM.

Il già noto chipset MediaTek P35 qui adopera 3 GB di RAM e 32 GB di storage, che può essere espanso di massimo 1 TB via microSD. Da notare che il carrellino laterale può ospitare due nanoSIM per il 4G assieme e non in alternativa alla schedina microSD per la capacità di archiviazione supplementare.

La batteria, da 5.000 mAh, caricabile a 5W, promette sino a 18 ore di autonomia. Le connettività del Vivo Y02A prevedono anche la microUSB 2.0 con OTG, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), il Wi-Fi dual band, e il Bluetooth 5.0. Sopra il sistema operativo Android 12 Go Edition campeggia il livello proprietario Funtouch OS 12 con tanto di suite ottimizzatrice iManager. Attualmente, il Vivo Y02A è prezzato in Bangladesh, nei colori Cosmic Grey e Orchid Blue, per 12.499 BDT (taka bangladese), pari a pressappoco 107 euro.