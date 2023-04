Vivo Y11 2023 (V2236A): ufficiale l’entry level con MediaTek P35

Nelle scorse ore, Vivo ha annunciato due nuovi smartphone, tra cui un modello di fascia medio-bassa rappresentato dal Vivo Y11 2023, aggiornamento del modello di qualche anno fa, lanciato nell’Ottobre del 2019.

Il nuovo smartphone Vivo Y11 2023 (V2236A) misura 163.99 × 75.63 × 8.49 mm e pesa 186 grammi. Di base ha un design praticamente immutato rispetto al modello passato, con un notch a goccia d’acqua davanti e un mento ben evidente. Vanno meglio le cose sul retro, ove campeggia un lingotto con un cerchio bello ampio, in cui si trova il comparto fotografico, Flash LED compreso. Purtroppo, rispetto al vecchio modello, il nuovo Y11 2023 ha perso lo scanner per le impronte digitali che, quindi, non potrà essere usato per la sicurezza del dispositivo e dei dati che custodisce in sé.

Lo schermo del Vivo Y11 2023 è un LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz, quindi non accelerato. Le fotocamere di bordo sono in totale due. Quella davanti arriva a 5 megapixel (f/2,2), mentre quella dietro, col Flash LED, arriva a 8 megapixel (f/2,0). Sotto il cofano del telaio, alberga il chipset MediaTek Helio P35, un vecchio SoC a 16 nanometri e otto core (2,3 GHz) con scheda grafica PowerVR GE8320 da 680 MHz.

La RAM, di tipo LPDDR4, è da 4 o 6 GB di ammontare, a seconda della configurazione. Lo storage, da 128 GB, può essere espanso via microSD, fino a 1 TB massimo aggiuntivo. L’apparato energetico del Vivo Y11 2023 prevede una batteria da 5.000 mAh, caricabile a 10W via cavo tramite l’uscita che, pur microUSB, non è Type-C. La parte software di questo smartphone 4G provvisto di Bluetooth 5.0 contempla il sistema operativo Android 12, posto sotto la personalizzazione proprietaria OriginOS Ocean.

Attualmente, il Vivo Y11 2023 è stato lanciato in Cina, nei colori nero e blu lavanda al prezzo di circa 120 euro per la configurazione da 4+128 GB, e di circa 135 euro per quella da 6+128 GB.