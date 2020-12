Vivo V20 2021: ufficiale, con tripla fotocamera, ricarica veloce, nuovo processore

Destinato a sostituire il Vivo V20 2020, nonostante quest’ultimo sia stato lanciato solo lo scorso Settembre, BBK Electronics, fresco reduce dell’avveniristico Oppo Reno5 Pro +, ha già messo in campo il suo sostituto, listando su Amazon il nuovo Vivo V20 2021, animato dall’interfaccia Funtouch OS 11 applicata su Android 11.

Vivo V20 2021, dimensionato a 161,30 x 74,20 x 7,38 mm (171 grammi) per la variante Midnight Jazz, ed a 161,30 x 74,20 x 7,48 mm (172 grammi) per quella Sunset Melody, palesa una coverback in vetro opaco, sulla quale campeggia, spostato a sinistra, un bumper squadrato con, in assetto piramidale, una triplice fotocamera, da 64 (principale, f/1.89, stabilizzazione elettronica via giroscopio EIS, video sia in 4K UHD a 30 fps che in FullHD a 60 fps), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

Frontalmente, un minuscolo notch a goccia d’acqua cela (sempre gestita dall’ISP Qualcomm Spectra 350) la selfiecamera da 44 megapixel (attrezzata per i video selfie in 4K UHD), in capo al display AMOLED, da 6.44 pollici, risoluto in FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e comprensivo, ovviamente, di scanner biometrico sottostante.

Autonomo per una giornata di uso medio, grazie alla batteria da 4.000 mAh, il Vivo V20 2021 ricava un pronto rabbocco energico, via microUSB Type-C, grazie al caricatore FlashCharge da 33W, fortunatamente incluso nella confezione d’acquisto. In tal guisa, vi sarà energia a sufficienza sia per il comparto connettività, che prevede Dual SIM, 4G, GPS, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.1, e jack da 3.5 mm.

Rispetto al modello di cui raccoglie le vestigia, il rinnovato Vivo V20 2021 di BBK cambia il processore, ora in veste di octacore (2.2 GHz) Snapdragon 730G con GPU Adreno 618 mentre, per RAM e storage espandibile (via microSD), la scelta è ricaduta, rispettivamente, su pezzature da 8 e 128 GB. Pur senza le fanfare del caso, il nuovo device è già in vendita, a partire dal mercato indiano, tramite Amazon, ove la relativa landing page lo ha listato a 24.990 rupie, pari a pressappoco 279 euro.