Vivo V19 Neo: ufficiale il medio-gamma di fascia alta autonomo e multimediale

Sempre intenta a presidiare i mercati emergenti con i propri medio-gamma di fascia alta, BBK Electronics ha annunciato nelle Filippine il “nuovo” Vivo V19 Neo, versione ripensata del Vivo V17 varato in India, e del Vivo V19 portato all’esordio in Indonesia, sempre supportato dall’interfaccia Funtouch OS 10, a base Android 10.

Vivo V19 Neo (159 x 75.2 x 8.5 mm, per 176 grammi) propone frontalmente un luminoso (800 nits di picco) display AMOLED “Ultra O”, quindi con foro in alto a destra, per la selfiecamera, da 32 (Samsung S5K3P9, f/2.45, Super Night Selfie, FullHD@30fps, Face Unlock) megapixel: la diagonale, da 6.44 pollici, la risoluzione, FullHD+ (409 PPI) secondo l’aspetto panoramico a 20:9, ed il supporto all’HDR10, garantiscono una buona visione dei contenuti multimediali, mentre alla sicurezza bada lo scanner biometrico integrato sotto la superficie visuale.

Il retro, nelle colorazioni Crystal White o Admiral Blue, colloca a sinistra, in un bumper nero, con allineamento ad L, assieme al Flash LED, i sensori della quadcamera, da 48 (f/1.8, messa a fuoco fasica, pixel binning 4-in-1, Super Night Mode, video anche in 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

Passando al comparto connettività, Vivo V19 Neo offre il Dual SIM, il 4G, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 (A2DP), un jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, ed una porticina microUSB Type-C per la ricarica rapida, a 18W, della batteria, non estraibile, da 4.500 mAh. A coordinare le summenzionate specifiche hardware, concorre un array elaborativo tipico della fascia medio-alta.

Il processore del Vivo V19 Neo, attualmente proposto a 17.999 pesos filippini (corrispondenti a circa 318 euro, secondo l’ultimo cambio), è un octacore di Qualcomm, lo Snapdragon 675, realizzato con litografia a 11 nanometri, funzionante a 2 GHz di clock frequency, abbinato a una scheda grafica Adreno 612: la RAM (LPDDR4X) e lo storage (UFS 2.1, espandibile di altri 256 GB) sono previsti, rispettivamente, nelle pezzature da 8 e 128 GB.