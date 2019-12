Unieuro Cyber Monday: tra le offerte spiccano gli smartphone Huawei e Samsung

Sono passati solo pochi giorni dal termine del Black Friday e si inizia a parlare insistentemente del Cyber Monday. Probabilmente meno conosciuta della prima iniziativa commerciale, il Cyber Monday possiamo definirlo come un Black Friday dell’elettronica di consumo e dell’informatica. È possiible infatti fare dei veri e propri affari, ma limitatamente a questi settori di mercato.

Si tratta dunque del periodo migliore per acquistare uno smartphone, ad esempio, oppure potrete approfittare di corposi sconti sui televisori. Oggi, in particolare, anticipiamo alcune offerte proposte da Unieuro per il Cyber Monday e che potrebbero potenzialmente interessarvi. Vi ricordiamo che le offerte di cui parleremo tra poco si aggiungeranno a quelle già proposte per il Black Friday, le quali termineranno il 2 Dicembre.

Huawei e Samsung sono i protagonisti indiscussi degli sconti

Come abbiamo appena anticipato, tra tutte le offerte che vi presenteremo quelle sui prodotti Samsung ed Huawei sono certamente tra le più appetitose. Ci riferiamo in particolare al settore degli smartphone e vi selezioniamo alcuni modelli appartenenti un po’ a tutte le fasce di prezzo (in questo modo sarà più facile per voi scegliere il prodotto giusto).

Dalla parte di Huawei vi segnaliamo lo smartphone Huawei P Smart 2019 proposto a 159 euro rispetto ai 249 euro a listino. Una valida alternativa la possiamo trovare nel sub-brand della società: Honor. Non a caso potrete portarvi a casa un Honor 9X a soli 229 euro, anzichè 299 euro. Si tratta di smartphone appartenenti alla fascia media e che potrebbero interessare una buona fetta di clienti che non hanno troppe pretese.

Dalla parte di Samsung iniziamo con gli smartphone appartenenti alla fascia top di gamma. Segnaliamo il Galaxy S10 proposto a 699 euro nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il vero affare, però, consiste in una sua versione superiore ossia quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno: in questo caso il prezzo di vendita è fissato a 629 euro (no, non si tratta di un errore di prezzo).

Per la fascia media, invece, ci sentiamo di consigliarvi il Samsung Galaxy A50, proposto a soli 259 euro. Ribadiamo che sono presenti molti altri sconti che potrete verificare direttamente mediante i canali ufficiali della catena di elettronica.