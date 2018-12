Umidigi S3 Pro: ecco il nuovo cameraphone con un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel

Il produttore cinese Umidigi, facendo seguito al medio-gamma degli scorsi giorni, è tornato agli onori della cronaca hi-tech grazie all’annuncio del suo primo cameraphone, l’Umidigi S3 Pro, attualmente uno dei pochi a montare un sensore fotografico Sony da 48 megapixel, superando in volata tanto lo Huawei P20 Pro (40 megapixel) che il vecchio Lumia 1020 (41 megapixel).

Umidigi S3 Pro è innanzitutto uno smartphone bello a vedersi, grazie alla presenza – nella parte alta del frontale in vetro 2.5D – di un discreto notch a goccia, molto ben ottimizzato per non interferire con le notifiche, e di un retro in ceramica lucida à la Xiaomi Mi Mix: corredato da uno speaker mono, e munito di un utile jack da 3.5 mm per le cuffie, il comparto multimediale del device esordisce con un display LCD IPS da 6.3 pollici, con risoluzione FullHD+, ottima densità d’immagine (409 PPI), ed aspect ratio a 19:9. Le fotocamere complessive sono tre.

Quella frontale, per i selfie, è una Sony IMX375 da 20 megapixel mentre, sul retro, in alto a sinistra, vi è una doppia fotocamera verticale, in cui il sensore secondario è da 12 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico loseless 2X e stabilizzazione ottica) e quello principale, separato dal Flash dual LED, è un Sony IMX586 da 48 megapixel (già visto sullo Huawei Nova 4), dotato di obiettivo da 1/2, pixel grandi 1.6 micron, e supporto alla tecnologia di accorpamento dei pixel (ovvero, la “pixel binning“) per ottenere molti dettagli anche con poca luce (seppur a scapito della risoluzione).

Per la scheda computazionale, Umidigi ha scelto l’octa-core (2.1 GHz) MediaTek Helio P70, con conseguente GPU Mali-G72 MP3: la RAM (LPDDR4X) dell’S3 Pro ammonta a 6 GB, mentre lo storage (eMMC 5.1), espandibile rinunciando alla seconda nanoSIM, è da 128 GB.

Le connettività di bordo prevedono, oltre al Dual SIM ibrido, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 4.2, il 4G+, il GPS (Glonass), ed una microUSB Type-C per la ricarica veloce della batteria, da 5.150 mAh. Dotato di scanner per le impronte digitali, sul retro ed al centro, l’Umidigi S3 Pro sarà out-of-the-box, ad un prezzo ancora ignoto, con il sistema operativo Android Pie 9.0 a coordinarne le meraviglie hardware.