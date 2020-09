Ulefone Armor X5 Pro: nuovo rugged phone con maxi batteria

Quasi in contemporanea col lancio del nuovo rugged phone Doogee S40 Pro, anche la rivale cinese Ulefone ha varato il proprio telefono corazzato che, in veste di Armor X5 Pro, raccoglie l’eredità del modello standard, presentato poco più di un anno fa, migliorandolo nelle performance in ottica multi-tasking.

Il nuovo Ulefone Armox X5 Pro (in promo lancio sino al 7 Ottobre, su Bangood, a 119.99 dollari o 102 euro, con sconto del 25% sul prezzo finale) assolve pianamente al ruolo di rugged phone, tanto nell’estetica muscolosa con angoli rinforzati quanto nelle principali certificazioni del caso (MIL-STD-810G, IP68 e IPS69K): il display, protetto dall’applicazione di un vetro temperato, cela un display LCD IPS da 5.5 pollici, risoluto in HD+, con rapporto panoramico a 18:9 che, utilizzabile anche con i guanti, in modalità Split-Screen, permette l’uso concomitante di due app affiancate. La selfiecamera, contenuta nel frontalino, arriva a 5 megapixel (f/2.2), e si occupa dell’unico sistema biometrico in dotazione, il Face Unlock.

Ai lati, in frame colorati di grigio, rosso, o arancione, sono collocati i pulsanti d’accensione, il bilanciere del volume, il tasto programmabile (anche per interagire col kit professionale comprensivo di barometro, bussola, livella, etc), ed il carrellino per SIM e microSD: sul retro, una sorta di scudo, in mezzo a due fila di “passi”, avvolge la dual camera posteriore, da 13 (principale, f/1.8, video a 1080p, Flash Dual LED) + 2 (profondità) megapixel.

Provvisto di un output potente ma privo di distorsioni, tanto in cuffia (via jack da 3.5 mm e Bluetooth 5.0) quanto via speaker, grazie all’amplificatore HiFi AW8736, l’Ulefone Armor X5 Pro monta il processore octacore (1.8 Ghz) Mediatek Helio A25, con GPU IMG PowerVR GE8320, mettendo a disposizione di entrambi 4 GB di RAM per un funzionamento scorrevole, stoccando file, app, e sistema operativo Android 10 nello storage, da 64 GB, come accennato espandibile.

Connesso alla Rete via 4G VoLTE, e Wi-Fi ac dual band, completo nelle localizzazioni grazie al GPS (con sistemi di posizionamento Beidou, Glonass, Galileo), Ulefone Armor X5 Pro ingloba, in un corpo tutto sommato ancora maneggevole (158 x 77.5 x 13.9 mm, per 235 mm), una non removibile maxi batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 10W via microUSB.