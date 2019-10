Ulefone Armor X5: ufficiale il rugged phone con maxi batteria, 4G e Face Unlock

In occasione dello scorso MWC 2019, la cinese Ulefone presentò uno smartphone rugged che, complice la sua natura di low cost, pur dotato di un’autonomia encomiabile, andava a peccare sul lato delle connettività, ferme al 3G. Ora, a distanza di diversi mesi, è tempo di sanare questa lacuna con un rugged economico abilitato al 4G, l’Ulefone Armor X5 (il quattro viene spesso saltato in Cina a causa della scaramanzia), migliorato anche sotto diversi altri punti di vista.

Ulefone Armor 5X (nelle nuance nero, rosso, e arancio) ha una scocca realizzata in policarbonato rinforzato con l’alluminio, dotata di angoli gommati via TPU (in modo da reggere a cadute da 1.2 metri di altezza): essendo un rugged phone, non mancano le certificazioni IP68 e IP69K per l’impermeabilità (anche su pulsanti, speaker, capsula auricolare, microUSB) sino a 1.5 metri di profondità per mezzora, e l’attestazione MIL-STD-810G che ne riconosce la sopravvivenza anche in condizioni di forti sbalzi termici o di umidità, in ambienti acidi e sotto forti radiazioni solari. Lateralmente, è presente un pulsante utilizzabile per la funzione walkie-talkie (via app Zello), o per lanciare una feature a scelta (screenshot, scatto di una foto, bussola, torcia, livella, messaggio SOS, etc).

Il comparto multimediale prevede, con un rapporto panoramico 18:9, che lo rende ideale per usare due app in contemporanea, un display da 5.5 pollici con risoluzione HD, usabile anche con guanti sottili. La selfiecamera, montata nella spessa cornice superiore, arriva a 5 megapixel (f/2.0), quanto basta per un rapido (0.2 secondi) Face Unlock 2D basato sulla scansione di 512 punti facciali: sul retro, invece, a lato di un Flash dual LED, centralmente si staglia una doppia fotocamera verticale, da 13 (f/1.8) + 2 (profondità) megapixel, capace anche di supportare una modalità di scatto o ripresa subacquea. Inusitatamente ottimo, per la categoria, anche l’audio, in virtù di un chip hi-fi che limita la distorsione armonica allo 0.02%.

Rimane a 5.000 mAh la batteria, ricaricabile via Type-C (con OTG) e capace di fungere da powerbank (grazie al reverse charging), ma migliora notevolmente il comparto logico, con un processore a 8 core, il MediaTek MT6763, più potente ed efficiente, qui abbinato con una RAM portata a 3 GB, e con uno storage (espandibile) sempre da 32 GB.

Come accennato, il Dual SIM dell’Ulefone Armor X5 è provvisto di 4G VoLTE, ma – sempre in tema di connettività – non mancano il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (con Glonass), ed un modulo NFC per i pagamenti con Google Pay: il sistema operativo, per il nuovo smartphone corazzato di Ulefone in preordine su Bangood a di 99.99 dollari, pari a pressappoco 90 euro, è Android Pie 9.0.