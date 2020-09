Doogee N30 e Doogee N40 Pro: ufficiali, con eleganza, resistenza e tanta autonomia

Continua l’ampliamento del listino di Doogee, col brand cinese che, dopo il rugged S88 Pro e l’elegante N20 Pro, ha nuovamente presentato un device corazzato, il Doogee S40 Pro, e un modello ricercato, il Doogee N30, ambedue animati da Android 10 e posizionati (quanto meno in fase di pre-order) sotto i 100 euro di listino (sino a 4 Ottobre, ambedue a 85.99 euro, su Aliexpress e Bangood).

Doogee N30 (167 x 77.4 x 8.9 mm, per 190 grammi), apprezzabile nelle colorazioni Magic Black, Dreamy Blue, Misty White, Elegant Green, e per il design, con un display forato in alto a sinistra contenuto tra cornici ben ottimizzate su 3 lati (la capsula auricolare è quasi invisibile, consentendo uno screen-to-body del 93%), mette in campo un pannello LCD HD+ (268 PPI, 1000:1 di contrasto) da 6.55 pollici esteso su un aspect ratio a 19:9: la selfiecamera, da 8 megapixel (Samsung, abbellimenti, correzioni di colore, effetto Bokeh) anticipa una buona attenzione all’imaging, poi confermata, sul retro, dalla quadrupla fotocamera, con assetto a L rovesciata, inclusiva di un sensore da 13 (principale, OV16880, f/2.2, messa a fuoco fasica), di uno da 8 (Sony IMX219 FF, ultragrandangolo a 130°, f/2.4), di uno da 2 (Gekewei GC2385, fuoco fisso, macro a 2 cm), e di uno ancora da 2 megapixel (profondità).

Ad animare il Doogee N30, che sul versante connettività presenta un Dual SIM puro, il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il 4G, il jack da 3.5 mm con Radio, e una Type-C, bada il processore octacore (1.8 GHz) Mediatek Helio A25 che, munito di GPU IMG GE8320, si avvale di 4 GB di RAM e di 128 GB di storage, ampliabile di 256 GB via microSD e messo in sicurezza, quanto a dati e app, dalla presenza, sulla coverback, di uno scanner per le impronte digitali. La batteria, da 4.500 mAh, una volta caricata rapidamente, a 10W, garantisce (secondo il costruttore) sino a 2 giorni d’autonomia.

Doogee S40 Pro (158.20 x 79.40 x 14.10 mm, per 238 grammi, nelle palette Mineral Black, Fire Orange, Army Green) dimostra su vari livelli d’essere adatto a condizioni estreme: lo chassis, con la classica forma esagonale grazie agli angoli rinforzati, è impermeabile (IP68/IP69K) e certificato da test militari (MIL-STD-810G), essendo capace di resistere a cadute da 1.5 metri, ed a temperature da -55 a + 70°. Sul lato sinistro, oltre al carrellino per due SIM e una microSD da 256 GB massimi, è presente un tasto programmabile, ad es. per fare screenshot, registrare suoni, mandare SOS, avviare la torcia, avviare la game mode, o una delle app professionali pre-installate (compasso, bussola, gradiente, misuratore di suoni, filo a piombo, etc): sempre finalizzata a consentire un uso agevole in contesti estremi, concorre la corposa batteria, da 4.650 mAh (288 ore di stand-by, 21 di chiamate), caricabile rapidamente a 10W, ed il vetro Gorilla Glass posto sul frontale.

Quest’ultimo, sotto il frontalino per la selfiecamera, 5 megapixel (face unlock, abbellimenti AI sul viso), colloca un display in-cell da 5.45 pollici, risoluto in HD+ secondo un aspetto panoramico a 18:9: dietro, un semaforo centrale allinea verticalmente un sensore da 13 (Sony, f/2.2, principale), ed uno da 2 (profondità) megapixel, poco sopra lo scanner circolare per le impronte digitali.

Chiudono il novero delle specifiche in carico al Doogee S40 Pro, coordinato sempre dal processore Helio A25 con 4 GB di RAM, seppur affiancato da soli 64 GB di storage, le varie connettività che, in assenza del jack da 3.5 mm, annoverano comunque il Dual SIM con 4G, il GPS (Galileo, Glonass, Beidou), il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, ed un NFC (trasferimento dati, sblocco delle porte, pagamenti via Google Pay).