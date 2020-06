Doogee S88 Pro: specifiche e prezzo del nuovo battery phone corazzato

Doogee, brand cinese specializzato nel realizzare smartphone low cost (es. X95), torna ad occuparsi di smartphone corazzati, declinando il principio del rugged su un battery phone decisamente robusto, il Doogee S88 Pro, animato da una versione praticamente stock di Android 10.

Doogee S88 Pro (171.6 x 85.5 x 18.7 mm, per 372 grammi), tramite la corazzatura degli angoli, la struttura in polietilene rinforzato, il frame metallico, il vetro Gorilla Glass anteriore e temperato posteriore, si guadagna la certificazione di resistenza MIL-STD 810G che ne attesta il funzionamento anche se esposto lungamente al sole, sottoposto a un’atmosfera acida, a sbalzi di pressione, a urti e cadute da 1.5 (superficie ruvida) o 2 (superficie liscia) metri, a forti sbalzi termici (+70° / – 55°). La certificazione IP68 ne conferma l’impermeabilità per 24 ore a 1 metro di profondità in acqua, o per 2 ore a 1.5 metri, mentre la IP69K assicura la resistenza del device anche agli spruzzi d’acqua bollenti e ad alta pressione.

Sul lato destro è presente lo scanner per le impronte digitali, mentre su quello sinistro sono collocati due pulsanti programmabili, magari per accedere a qualcuno dei tool di sopravvivenza (bussola, torcia, chiamata SOS) o di lavoro (compasso, metro, lente d’ingrandimento, fonometro, filo a piombo) preinstallati.

Il display, con interfaccia navigabile anche mediante un avanzato e comodo sistema di gesture, è un LCD FullHD+ (410 PPI) da 6.3 pollici, con aspetto panoramico a 19.5:9, particolarmente leggibile sotto la luce del sole (contrasto a 1.500:1). La fotocamera per il Face Unlock e i selfie ammonta a 16 megapixel (Samsung S5K3, f/2.0, con abbellimenti AI in base alle tonalità della pelle ed all’età, video FullHD@30fps): sul retro, in un bumper squadrato al centro, si trovano i sensori della tripla fotocamera, attrezzata per le foto HDR e i video 4K@30fps, da 21 (Sony IMX230, autofocus fasico, f/1.8, Flash LED) + 8 (ultragrandangolo a 130°) + 8 (profondità) megapixel. Sempre sulla coverback, ma poco sotto l’array fotografico, due LED volti a simboleggiare gli occhi di Iron Man si illuminano di rosso-blu-verde a suon di musica, di rosso per varie notifiche, e di blu per quelle che riguardano messaggini e chiamate.

Ben protetti all’interno, il processore octacore (a 12 nanometri) MediaTek Helio P70 e la scheda grafica ARM Mali-G72 impiegano 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile via microSD. La batteria, da ben 10.000 mAh, caricabile a 24W via Type C o in modalità wireless (mediante basetta Qi allegata) a 10W, capace di fungere da powerbank (con carica inversa wireless a 5W), garantisce 7-8 giorni di uso nomale (impiegando anche le connettività 4G, Dual SIM ibrido, NFC, GPS con A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, Wi-Fi n dual band, Bluetooth 4.0), 19 ore di giochi 3D, 27 ore di musica, 23 ore di chiamate.

Concepito nelle nuance nero (Mineral Black), verde militare (Army Green), arancione (Fire Orange), il Doogee S88 Pro può essere già pre-ordinato su Aliexpress (ma spedito dal 21 Giugno), al prezzo promozionale di 188.89 euro, con uno sconto del 20% sul listino finale.