Doogee X95: elegante, con triplice fotocamera, iper economico

Con l’arrivo degli ultimi OnePlus 8, sono sempre di più gli smartphone che sforano tranquillamente i 1.000 euro di listino. La cinese Doogee, d’altro canto, si è sempre distinta all’opposto, per buoni device mobili iper convenienti, come il nuovo Doogee X95, appena arrivato in commercio, con Android 10 già a bordo.

Doogee X95 ha una scocca in plastica (167 x 77.4 x 8.9 mm) colorata nelle nuance nero, blu, e verde, con effetto simil vetro: il frontale adotta un filtro Gorilla Glass a protezione del display, un LCD da 6.52 pollici, con risoluzione HD+ estesa panoramicamente a 19.5:9, molto luminoso (600 nits), in grado di occupare il 90% della superficie grazie al fatto che la selfiecamera (5 megapixel, f/2.2, grandangolo da 70°, Face Unlock in 0.2 secondi anche al buio, abbellimenti in base a età, sesso, genere) occupa solo un piccolo notch a goccia in alto.

Privo di uno scanner per le impronte, il retro propone un oblò a con i sensori della triplice fotocamera, e il Flash LED, disposti a croce: nello specifico, il Doogee X95 si avvale di un modulo principale da 13, di uno da 2 per la profondità, e di uno sempre da 2 megapixel, ma telescopico (con zoom 2x). Lato audio, è presente il tradizionale jack da 3.5 mm per le cuffie.

Molto basico è il segmento elaborativo, con il processore quadcore (1.3 GHz) MediaTek MT6737 supportato da 2 GB di RAM e da 16 GB di storage: quest’ultimo può guadagnare altri 128 GB via microSD, rinunciando però a una delle due SIM supportate. In ambito connettività, assieme al Bluetooth, al 4G, al Wi-Fi, ed al GPS, è presente una normale microUSB 2.0 (con OTG) per caricare, a 10W, la batteria da 4.350 mAh, accreditata di 24 ore di autonomia.

Come detto, accaparrarsi il Doogee X95 non richiederà certo un pagamento rateale: il device, infatti, è in vendita sullo store ufficiale del brand, prezzato a 59.99 dollari, pari a circa 56 euro.