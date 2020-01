Ulefone Armor 7: medio-gamma rugged con tanta memoria e autonomia

Sul finire del 2019, anche la cinese Ulefone ha detto la sua, sfoderando l’ennesimo smartphone rugged del proprio listino, in veste del medio-gamma Ulefone Armor 7, degno erede del modello uscito nel Dicembre di 2 anni fa, e poi migliorato in termini di performance nel Maggio scorso.

Ulefone Armor 7 (attualmente con uno sconto del 34% sul prezzo finale, distribuito a 327.60 euro su Gearbest) ha una scocca rinforzata, certificata MIL-STD-810G, IP68/IP69K, impermeabile (a un metro di profondità per mezzora), resistente a cadute (da 1 metro), basse temperature, e molto altro, sì da essere adatto agli sport estremi, alle avventure in contesti selvaggi, o a lavori in ambienti difficili.

Entrando nel comparto multimediale, beneficiato lato audio da un jack da 3.5 mm (con Radio FM) per le cuffie e da uno speaker con amplificatore smart, il display, da 6.3 pollici, occupa il 93.9% della superficie a disposizione con un pannello FullHD+ (401 PPI) esteso su un aspetto panoramico a 19.5:9, mentre la selfiecamera (f/2.0, video a 1080p), da 16 megapixel, si occupa anche dello face unlock (in 0.2 secondi, riconoscendo 512 tratti facciali).

Il retro alloggia, in un bumper esagonale, assieme a un Flash pentaLED, un cardiofrequenzimetro, e una tripla fotocamera: quest’ultima inizia in alto con un sensore telescopico da 8 (f/2.4), prosegue nel mezzo con un sensore da 16 (f/2.0) per le foto notturne, e si conclude con un sensore tradizionale da 48 (Samsung GM1, pixel binning, f/1.7, video 4K) megapixel.

Dotato di uno scanner laterale per le impronte digitali (capace di memorizzare 5 impronte, con sblocco in 0.1 secondi), e di uno emettitore di infrarossi (a uso telecomando), l’Ulefone Armor 7 si avvale del processore octacore (2.2 GHz) Helio P90 e della scheda grafica IMG PowerVR GM9446, con la RAM settata a 8 GB e lo storage a 128 (ampliabile di altri 256 GB via microSD).

Non mancano le connettività, davvero ben assortite: oltre al Dual SIM ibrido con 4G dual VoLTE, è presente il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), e un modulo NFC per i pagamenti contactless con Google Pay. Il tutto, anche grazie ad Android Pie, e ad un sistema di gestione smart delle risorse, mette la batteria, da 5.500 mAh, caricabile via Type-C (con OTG e carica inversa) rapidamente a 15W o, tramite pad Qi a induzione, a 10W, nelle condizioni di assicurare 250 ore di playing musicale, che calano a 20 in caso di telefonate, o a 10 nel riprodurre video.