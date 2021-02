Ulefone Armor 11 5G: ufficiale il rugged phone con visione notturna

Degno avversario del rivale Cat S62 Pro, è stato presentato l’altrettanto rugged medio-gamma telefonico Ulefone Armor 11 5G, capace di prestarsi ad usi nei contesti più estremi, grazie alle certificazioni d’impermeabilità IP68, IP69K (spruzzi ad alta pressione e temperatura), MIL-STD-810G (resistenza di grado militare).

Ulefone Armor 11, col tipico form factor rugged (anche in virtù della protezione Gorilla Glass 5 frontale) e le porte (es. la microUSB Type-C e lo slot per le schedine telefoniche) opportunamente protette, presenta lateralmente sia lo scanner per le impronte digitali, che un pulsante programmabile, che può essere settato per la modalità di scatto subacquea, per inviare degli SOS, per registrare l’audio, eseguire degli screenshot, avviare la torcia, etc.

Il display, con rapporto panoramico a 20:9, è un pannello LCD IPS da 6.088 pollici, risoluto in HD+ (395 PPI), usabile con le dita bagnate o guantate, resistente ai graffi, con un notch a goccia per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/.20), attrezzata anche per il face unlock. Dietro, un modulo rettangolare ospita una penta camera, capace della visione notturna.

Nello specifico, la multicamera dell’Ulefone Armor 11 presenta un sensore principale Sony IMX582 da 48 megapixel (pixel binning, f/1.89, grandangolo a 79 gradi, video 4K, slow motion a 120fps), un ultragrandangolo (124.8°) da 13 megapixel (f/2.4), un sensore per la macro da 2 (f/2.4, 79°) ed uno per la profondità, sempre da 2 megapixel. L’elemento clou è il sensore Sony IMX350 da 20 megapixel (f/1.8, 78.1°) per la night vision (con zoom 2x), capace di scattare foto in bianco e nero di notte, istantanee, nitide e ricche di dettagli e di luce, ideali per gli amanti della “caccia fotografica”.

Ad animare il rugged Ulefone Armor 11 concorrono il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek MT6873 Dimensity 800, realizzato a 7 nanometri, e la GPU Mali G57 MP4: notevoli appaiono essere le dotazioni mnemoniche, con ben 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 256 GB di storage (UFS 2.1), però non espandibile in alcun modo. Sul piano software, offre il suo contributo Android 10, con l’aggiornamento ad Android 11 previsto poco dopo il rilascio ufficiale in commercio.

Corredato energeticamente da 5.200 mAh di batteria, l’Ulefone Armor 11, attualmente in pre-ordine, può essere ricaricato rapidamente a 18W, e supporta la ricarica wireless: sul versante delle connettività fanno bella mostra di sé il dual nanoSIM, il 4 e 5G, il Wi-Fi ac (direct, display), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), ed il modulo NFC per i pagamenti contactless.