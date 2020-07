Cat S62 Pro: in arrivo il nuovo rugged phone con termocamera migliorata

Il gruppo britannico Bullit, esperto nella produzione di elettronica di consumo per vari brand, tra cui Kodak per conto della quale ha realizzato lo smartphone Kodak Elektra, ha aggiornato il rugged phone Cat S62 di 2 anni fa, in quanto licenziatario del brand Caterpillar, annunciando il migliorato Cat S62 Pro.

Il nuovo Cat S62 Pro, discendente del lontano Cat S60, si conferma rugged grazie alla certificazione Mil-Spec 810H (resistenza a sbalzi termici, pressori, ad ambienti acidi, alla luce viva del sole, a ripetute cadute da 1.8 metri su superfici in acciaio) in virtù del vetro Gorilla Glass 6 anteriore e del TPU anche antiscivolo sul retro, e impermeabile in quanto IP68 (con la porta microUSB Type-C “waterproof”), vantando una maneggevolezza incrementata grazie alle dimensioni ridotte del 12% rispetto al passato.

Il frontale del nuovo Cat S62 Pro accoglie un luminoso (Super Bright) display LCD TFT da 5.7 pollici con risoluzione FullHD+ secondo l’aspetto panoramico a 18:9, utilizzabile anche con dita guantate i bagnate, e propone una robusta cornice anteriore, nella quale sono posti il sensore di luminosità, quello di prossimità, la capsula auricolare, il LED di notifica, ed una selfiecamera da 8 megapixel, capace di girare video in FullHD@30fps, come la fotocamera sul retro, da 12 megapixel (Sony IMX363 , f/1.8).

Elemento clou del device è, ancora una volta, la fotocamera termica FLIR che, nel modello Lepton 3.5, propone diverse migliorie: il sensore ha 20 mila pixel termici (vs i 5.000 dell’S61) in modo da poter evidenziare quei dettagli in più che permettono di individuare meglio eventuali cortocircuiti, fonti di umidità, etc. La copertura delle temperature ora rileva un range compreso tra i -20 ° e i +400 ° C, e permette di proiettare i dettagli termici sulle immagini visibili del sito, con in più la possibilità di annotare su queste ultime quanto si è scoperto.

Di buon livello è l’array elaborativo del Cat S62 Pro, col processore octacore (2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 660 che ottiene il supporto di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage, ampliabile di altri 256 GB via microSD, passando per un carrellino che ha anche due posizioni adibite appositamente per due SIM in contemporanea.

Senza il jack da 3.5 mm (ma con Radio FM), il Cat S62 Pro, che non si fa mancare il classico pulsante laterale programmabile e lo scanner posteriore per le impronte digitali, implementa un buon numero di connettività, tra cui il Wi-Fi dual band, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0, il 4G con chiamate VoLTE, ed un modulo NFC per i pagamenti, a disposizione delle quali mette la buona autonomia ottenuta dalla batteria, da 4.000 mAh, caricabile rapidamente mediante Quick Charge 4.0.

Procurarsi il Cat S62 Pro richiederà un’attesa non lunga, visto che il costruttore ne ha schedulato la commercializzazione “molto presto“, presso rivenditori autorizzati e il portale ufficiale catphones.com, listandolo al prezzo di 649 euro, comprensivo di 2 anni di aggiornamenti trimestrali per il sistema operativo, Android 10.