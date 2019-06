Ufficiali i Nokia 3.1 A e Nokia 3.1 C, smartphone entry level con Android Pie e Snapdragon 429

Secondo molti rumors, la finlandese HMD Global si appresta a lanciare, entro il Q3 del 2019, ben due smartphone Nokia con 5G, forte del know how detenuto nel settore della connettività dall’azienda (partecipante) di cui sfrutta il marchio. Di questi, uno (previsto per fine anno), dovrebbe essere il medio-gamma Nokia 8.2, con processore a 7 nanometri, forse Snapdragon 735, ed uno di livello top (calendarizzato per IFA 2019), erede del Nokia 9 Pureview, provvisto di display bucato e processore Snapdragon 855.

Nel frattempo, però, dopo aver portato anche in Italia i Nokia 3.2 e Nokia 4.2, ed annunciato l’entry level Nokia 2.2, è già tempo di nuove e concrete iniziative, col lancio di una coppia di smartphone basilari, non Android One, destinati al mercato degli USA, e rappresentati dai Nokia 3.1 A e Nokia 3.1 C.

Nati sulle ceneri ancora fumenti (visto l’arrivo di Pie a Marzo) del Nokia 3.1, i due nuovi modelli sono sostanzialmente lo stesso smartphone, con la differenza che è il primo, previsto in nero, sarà in vendita presso i centri commerciali Walmart in bundle con i piani tariffari dell’operatore AT&T, mentre il secondo, previsto solo in bianco, sarà distribuito sia sul sito web che negli store dell’operatore Cricket Wireless (tra l’altro spin-off di AT&T).

In termini di specifiche, ambedue i modelli si presentano con un display HD+ da 5.45 pollici, supportato dalla scheda grafica Adreno 504, chiaro indice della presenza, come processore di calcolo, di un quadcore (2 GHz) Snapdragon 429 costruito a 12 nanometri, ed affiancato a 3 GB di RAM: lo storage per Android 9 ammonta a 32 GB, ed è espandibile via microSD.

Le fotocamere non mancano, sebbene non facciano gridare al miracolo: frontalmente, la selfiecamera arriva a 5 megapixel, mentre dietro – ove non figura alcuno scanner per le impronte – la fotocamera principale, inclusa in un semaforo verticale al centro assieme al relativo Flash LED, tocca gli 8 megapixel (con f/2.0). In quota multimedialità, fa bella mostra di sé anche un apprezzato jack da 3.5 mm con il beneficio della Radio FM.

Secondo quanto comunicato dal costruttore e dagli operatori, i Nokia 3.1 A e Nokia 3.1 C saranno provvisti, infine, di una porticina microUSB Type-C per caricare la batteria da 2.900 mAh, del 4G con chiamate VoLTE, del Wi-Fi, e del Bluetooth 5.0, ideale per le più moderne cuffiette (o auricolari) senza fili.