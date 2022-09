Ufficiale il Redmi Note 11R, un POCO M4 5G col cuore di un Redmi Note 11E

Ascolta questo articolo

Alle prime luci dell’alba italiana, quando però in Cina erano già le 10, il brand cinese Redmi, spin-off di Xiaomi dai prezzi molto aggressivi, ha annunciato per ora in patria lo smartphone medio-gamma Redmi Note 11R, già disponibile all’acquisto nelle colorazioni Ice Crystal Galaxy, Polar Blue Ocean, e Mysterious Black Realm.

Il nuovo Redmi Note 11R (163,99 x 76,09 x 8,9 mm per 201 grammi) ha un’estetica che, specie sul posteriore, è praticamente identica a quella del “cugino” POCO M4 5G, mentre le specifiche ricordano mutuano qualche prestito da un altro device della casa, il Redmi Note 11E. Il frontale reca un notch a goccia, per la selfiecamera da 5 megapixel, mentre il display impiegato è un LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+, quindi a 2408×1080 pixel, secondo un aspect ratio a 20:9, con 90 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, e un rapporto di contrasto pari a 1500:1.

Il retro del Redmi Note 11R propone una “visiera” orizzontale in nero col loro Redmi a destra e, a sinistra, assieme al Flash LED, una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel (f/2,2, pixel da 1 micrometro) e uno ausiliario da 2 (f/2.4, pixel da 1,75 micrometri), per la cattura della profondità adibita ai Ritratti. Lato audio, si ravvisa la presenza di un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e audio cablati.

Equipaggiato lateralmente con uno scanner per le impronte digitali, immune agli schizzi d’acqua in quanto certificato IP52, il Redmi Note 11R si avvale come processore dei servigi dell’octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, che porta in dote il 5G su ambedue le SIM, oltre al contributo grafico della GPU Mali-G57 MC2: la RAM, LPDDR4x, e lo storage (espandibile via microSD con slot dedicato), UFS 2.2, si combinano nelle combo da 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB e 8 GB + 128 GB, rispettivamente prezzate a 1.099 yuan (pressappoco 158 euro), 1.199 yuan (circa 172 euro), e 1.399 yuan (circa 201 euro).

L’array connettivo del Redmi Note 11R comprende, oltre a quanto già citato, il Wi-Fi dual-band, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.1, un emettitore di infrarossi per usare il telefono come telecomando, e una microUSB Type-C: la batteria, da 5.000 mAh, si carica invero non troppo rapidamente, a 18W. A bordo, in qualità di sistema operativo, sotto l’interfaccia proprietaria MIUI 13, si cela Android 12.