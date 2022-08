Poco M4 5G: ufficiale ora in versione global ma declassata

Ascolta questo articolo

Dopo l’arrivo in India lo scorso Aprile, dello smartphone Poco M4 5G non s’erano più avute notizie. Nelle scorse ore, però, la controllante Xiaomi ne ha annunciato la versione “Global” che, grosso modo, ne conserva tutte le specifiche, anche estetiche, immutate, a parte qualche piccolo declassamento.

Il Poco M4 5G Global ha un telaio in policarbonato, nelle colorazioni Power Black, POCO Yellow e Cool Blue, dimensionato a 163,99 x 76,09 x 8,9 mm per 200 grammi, con un notch a goccia sul davanti protetto dal vetro Gorilla Glass e, sul retro, nella sezione orizzontale alta che copre tutta la larghezza del dispositivo, i due anelli per la dual camera fotografica. Lo scanner per l’acquisizione delle impronte digitali e lo sblocco è posto sempre di lato.

Entrando nelle specifiche, è ancora presente il display LCD da 6.58 pollici, con risoluzione FullHD+ in 20:9, con 500 nits di picco, un contrasto pari a 1500:1, refresh rate variabile a 90 (passando per 30 e 60) Hz, touch sampling a 240 Hz, e modalità lettura. La selfiecamera, primo downgrade, cala da 8 a 5 megapixel (f/2.2).

Posteriormente, la succitata dual camera, assieme al confermato sensore da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità, pone un sensore principale non più da 50 ma da soli 13 megapixel (con messa a fuoco fasica, PDAF e video che arrivano sino a 1080p @30fps). Per fortuna, nella versione Global dello smartphone di fascia medio-bassa Poco M4 5G non si è rinunciato al mini-jack da 3,5 mmm per il collegamento di cuffie a auricolari cablati e tradizionali.

Il sempre confermato processore octacore MediaTek Dimensity 700 si avvale, come combinazioni di RAM e storage (espandibile), di 4+64 GB o di 6+128 GB, rispettivamente prezzate a 199.90 e 219.90 euro. La batteria, da 5.000 mAh, si carica velocemente in Type–C a 18W, col caricatore, presente in confezione, che è da 22.5W. Sotto l’interfaccia MIUI 13, il Poco M4 5G Global cela il rodato Android 12 ma, in compenso, nulla si ha da obiettare alle connettività, comprensiva anche di GPS (Glonass, BeiDou, Galileo), Wi-Fi ac/5, NFC per i pagamenti contactless, e Bluetooth 5.1.