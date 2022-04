Poco M4 5G: ufficiale il medio-gamma con Dimensity 700 e Android 12

Nelle scorse settimane si è chiacchierato molto del lancio, da parte di Poco, sub band di Xiaomi, dello smartphone low cost Poco M4 5G, versione base del modello Pro lanciato a fine anno scorso, nel Novembre del 2021: grazie a un evento appena tenutosi in India, il device in questione è stato ufficialmente svelato, con l’arrivo sul mercato in 3 accattivanti colorazioni, tra cui Cool Blue e Power Black che fanno compagnia all’iconico Poco Yellow.

Il Poco M4 5G ha un corpo in policarbonato impermeabile secondo il grado IP52: lo scanner per le impronte digitali si trova di lato, e coincide col pulsante di accensione, in modo da essere subito operativi. La scelta in questione, però, tradisce anche il fatto che lo schermo, dimensionato a 6.58 pollici, previsto in FullHD+ con 90 Hz di refresh rate e 240 Hz di touch sampling, sia un pannello LCD IPS.

Il notch a goccia (una sorta di V) posto in alto nel lato A ospita la selfiecamera, anche per le videochiamate, da 8 megapixel. Il retro propone un bumper che occupa quasi tutta la larghezza del telaio, con i sensori della multicamera, duale, posti a sinistra, col Flash LED che costituisce il loro vertice estremo. Nella fattispecie, il Poco M4 5G si avvale di una dual camera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel e un sensore secondario da 2 megapixel, per la profondità.

Un onesto processore a 8 core (2.2 GHz), come da previsioni targato Mediatek, traina il Poco M4 5G nelle vesti del SoC Dimensity 700, munito della scheda grafica Mali-G57 MC2: la RAM, di tipo LPDDR4x, può essere espansa virtualmente di 2 GB (Turbo RAM), mentre lo storage, UFS 2.2, guadagna l’ampliabilità sino ad altri 512 GB mediante le microSD. In base alle scelte del costruttore, le due memorie danno luogo alle combinazioni da 4+64 e 6+128 GB, rispettivamente vendute a 12.999 rupie (circa 161 euro) e 14.999 rupie (pressappoco 186 euro).

La batteria del Poco M4 5G ha una capienza di 5.000 mAh, e può essere caricata rapidamente, a 18W, passando per la porta microUSB Type-C. Provvisto di connettività quali il Dual SIM, il 4 e 5G, il GPS, il Wi-Fi ac, e il Bluetooth 5.1, il dispositivo è animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria MIUI 13.