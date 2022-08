Ufficiale il medio-gamma Vivo Y35 con attenzione ad autonomia e audio

Ascolta questo articolo

Senza troppo clamore, Vivo ha inserito nel mercato Indonesiano uno smartphone, il Vivo Y35 (3300000 rupie indonesiane o circa 222 euro) che, pur appartenente alla fascia media del mercato, ha specifiche interessanti difficilmente ravvisabili in questo segmento.

Visto come un Y33t aggiornato, ma con somiglianze pure verso il Vivo Y55, il Vivo Y35 ha una scocca immune a polvere e schizzi d’acqua (IP54) nei colori Agate Black e Dawn Gold: il frontale ha un notch a goccia e un mento evidente, mentre il retro – in uno square – ha due enormi anelli col Flash allineato orizzontalmente al primo e, sotto tale elemento, un quadratino per il terzo sensore fotografico. Di lato si trova un veloce (0.24 per lo sblocco) scanner per le impronte digitali quale sistema biometrico di sicurezza.

Il display del Vivo Y35 è un LCD IPS da 6,58 pollici risoluto in FullHD+ secondo un aspetto panoramico a 20:9, con un refresh rate da 90 Hz, una luminosità di picco a 550 nits, e una copertura del 96% sul color gamut NTSC.

A beneficiare di un’apposita modalità notturna, sono tanto la selfiecamera, da 16 megapixel, che la tripla fotocamera sul retro. Quest’ultima ha un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), accompagnato da due sensori minori da 2 megapixel, per macro e profondità. La sezione audio è ben attenzionata nel Vivo Y35, con il jack da 3.5 mm, la Radio FM, uno speaker mono certificato Hi-RES e provvisto della funzione Audio Booster 2.0 che ne eleva la potenza a 72dB.

Nel Vivo Y35, le connettività prevedono il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, e QZSS), il Dual SIM 4G con dual stand-by, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual band, e la microUSB Type-C. Per l’autonomia, il costruttore ha dotato la batteria, da 5.000 mAh, di una ricarica rapida FlashCharge da 44 W che permette al device di offrire 7 ore di riproduzione video via streaming dopo 15 minuti di rabbocco, e di ricaricarsi al 70% in 34 minuti, durando poi per 2 giorni di uso normale, o per 7 ore di gaming.

A coordinare il tutto, nel Vivo Y35 interviene lato software Android 12 sotto FunTouch OS 12 e, in ambito hardware, il processore a 6 nanometri e 8 core Snapdragon 680, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente di max 8 GB) e da 128 GB di storage, ampliabile via microSD (max 1 TB).