Vivo Y55 4G: ufficiale con display AMOLED con sensore ottico per le impronte

Trascorsi ormai 4 mesi dal varo del modello 5G, Vivo ha annunciato in Vietnam la versione 4G dello stesso device, seppur con specifiche differenziate, in veste di nuovo Vivo Y55 4G, disponibile all’acquisto nelle varianti di colore nero Black Star e bianco Snow White.

Vivo Y55 4G ha un corpo (160.80 x 73.79 x 8.42 mm, 182 grammi) in policarbonato, con un frame laterale in plastica: davanti, il mento appare spesso, mentre in alto si nota il notch a goccia d’acqua. Diversamente, sul retro, il device propone in un bumper rettangolare un doppio anello, per la triplice fotocamera posteriore. Partendo dall’imaging, Vivo Y55 4G compensa la mancanza dell’ultimissima connettività mobile integrando un display AMOLED con fingerprint integrato, da 6.44 pollici, risoluto in FullHD+, con 60 Hz di refresh rate e 180 Hz di touch sampling.

La selfiecamera arriva a 16 megapixel (f/2.0) mentre, sulla coverback, la multicamera propone un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, modalità Super Night, doppia esposizione, live photo, scansione documenti, panorama, modalità Pro, stabilizzazione elettronica, rallentatore, time-lapse), e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia Funtouch OS 12, il Vivo Y55 4G è mosso dal processore Snapdragon 680, supportato da 8 GB di RAM fisica, addizionabile con 4 GB di RAM virtuale, e da 128 GB di storage, espandibile via microSD (+ 1 TB). La batteria, da 5.000 mAh, una volta caricata del tutto in 28 minuti grazie alla carica rapida da 44W, assicura sino a 10 ore di gaming a PlayerUnknown’s Battlegrounds o 18 ore di video riprodotti su YouTube.

Per le connessioni, il Vivo Y55 4G si avvale del Dual SIM con 4G, del GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), del Wi-Fi dual band, della microUSB Type-C e del Bluetooth 5.0. Attualmente, il prezzo al quale è possibile comprare localmente il device è di 6.990.000 dong vietnamiti, corrispondenti a circa 287 euro nostrani.