Teracube 2e: ecco lo smartphone riparabile con 4 anni di garanzia

A distanza di un anno circa dal varo del primo modello, la start-up Teracube ha illustrato l’imminente arrivo sul mercato del suo nuovo smartphone iper-riparabile, Teracube 2e, corredato – oltre che da una scheda tecnica middle range – da ben 4 anni di garanzia.

Volto a ridurre l’impatto ecologico, il nuovo Teracube, per altro venduto in una confezione realizzata in carta riciclata e senza caricatore, per far usare quello già presente in casa, è realizzato in policarbonato per il 25% di recupero: contrariamente alla maggior parte dei telefoni moderni, non fa uso di colle, con le varie parti tenute assieme esclusivamente da viti. In caso di guasti, è possibile richiedere al produttore i pezzi occorrenti, che saranno inviati con tanto di istruzioni, o – al prezzo di 39 dollari – ottenere la riparazione con annessa rispedizione del prodotto.

Sul piano delle specifiche, Teracube 2e opta per un display LCD da 6.1 pollici risoluto in HD+, posto sotto la selfiecamera, da 8 megapixel, insinuata in un minuscolo notch a goccia d’acqua: il retro, che ospita anche un circolarissimo scanner per le impronte digitali, propone lateralmente un semaforo inclusivo del Flash LED e di due sensori, rispettivamente da 13 e 8 (ultragrandangolo) megapixel.

Rimossa la placca posteriore, spicca la batteria, removibile, da 4.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C, ed il comparto logico: quest’ultimo vede ai timoni di comando del Teracube 2e il processore Mediatek Helio A25 coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile via microSD di altri 128 GB.

Concludono le specifiche del Teracube 2e, animato lato software da Android 10 con Android 11 sulla rampa di lancio, il Dual SIM, il 4G, il GPS, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, il modulo NFC per i pagamenti contactless, ed anche un comodo jack da 3.5 mm qualora si voglia usare le proprie cuffiette cablate.

Calendarizzate le spedizioni per Dicembre, quando Teracube 2e entrerà sul mercato al prezzo di circa 200 dollari, nel frattempo è possibile comprarlo sul crowdfunding Indiegogo a prezzi promozionati, a seconda del lotto da 250 unità disponibile: il primo (Super Early Bird) prevede un listino di 99 dollari, il secondo (Early Bird) di 119 dollari, ed il terzo (Indiegogo Special) di 139 dollari.